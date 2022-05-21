英超︱魯迪格爆拒續約車路士原因　慘被無視卻不損熱愛球會

車路士來季後防大換血，當中後衛魯迪格（Antonio Rudiger）自由身離隊，損失了一筆可觀的轉會費收入。這位德國中堅開腔談及離隊原因，跟藍軍一個舉動有關。



德國中堅魯迪格早前已跟皇家馬德里達成協議，今夏將以自由身轉投「銀河艦隊」，據指屆時周薪達40萬歐元，料於今年7月1日正式加盟。

魯迪格2017年跟車路士簽下長達5年合約，惟最終沒有選擇續約，29歲的他近日受訪，透露箇中原因，「很不幸地，合約談判在去年秋天已出現問題。」

魯迪格即將跟車路士結束5年賓主關係。（Getty Images）

魯迪格表示，藍軍今季前第一次向他開出新合同，但之後卻音訊全無，「有一段很長的空窗期。我在上年8月到今年1月期間，都沒收到任何消息，情況因而開始變得複雜。你知道嗎？我不是機械人，沒可能在前途不確定的情況下，白白等待數個月。」

他解釋，自己離隊跟車路士被英國政府制裁無關，「沒有人預計到有制裁。總而言之，這段期間有其他大球會對我表達興趣，我需要作出決定。」

魯迪格指車路士在半年間對其合約不置可否，令他決定離隊。（Getty Images）

這位為藍軍上陣超過200場的後衛，坦言離開沒有怨念，高層處理其合約的手法，無損他對球會的熱愛。「撇開今次事件，我對車路士沒任何壞話可言。車路士永遠會在我的心裏，倫敦也永遠是我的家。」

魯迪格效力車路士期間，曾拿下足總盃、歐霸盃及歐聯冠軍，但他在史丹福橋的回憶不止於此。「我孤身來到車路士，現在離開，卻是帶着老婆跟兩名漂亮的孩子；也獲得了生命中很重要的好兄弟——高華錫。這些經歷都會長伴着我。」

他最後道：「我懷着沉重的心情離開。這裏對我來說意義重大，即使今季在各種困難下，一切都令我十分享受。」

魯迪格（右）跟高華錫（左）在車路士成為好兄弟。（Getty Images）

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