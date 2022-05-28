歐聯決賽｜最不期待對皇馬的利物浦球員　4年前生涯盡毀求重生

歐聯決賽前夕，利物浦上下都對於再跟皇家馬德里交手十分期待，希望能一報4年前決賽落敗之仇，特別是在該仗中受傷的沙拿，更是將這願望宣之於口。

這場大戰，大概還對利物浦陣中另一個球員有「特別」意義——門將卡利奧斯，他的生涯在那場不堪回首的決賽毀於一旦。



2018年歐聯決賽前，卡利奧斯一直與當年的米洛列特競爭利物浦一號門將之位，自2016/17球季由高普的舊東家緬恩斯加盟紅軍後，他的上陣時間不少，尤其在2017/18球季站穩陣腳，在英超上陣19場，在歐聯更是由分組賽到決賽都踢足，未料那場決賽卻成為他的生涯轉捩點、也改寫了紅軍的未來。

2018年歐聯決賽，令當年才25歲的卡利奧斯生涯急轉直下。（Getty Images）

決賽的上半場，焦點主要圍繞着沙拿，這位如日方中的前鋒在一次與沙治奧拉莫斯交手後倒地、肩膊受傷，需要換出，對於卡利奧斯來說則沒有太大考驗，他曾救到C朗的頭槌，雖然被賓施馬中入網，但被判越位在先。

但到下半場，卻成為了他畢生的惡夢——卻奧斯一記長傳被卡利奧斯輕易沒收，他隨即將皮球掟給中堅洛夫雲希望再組織攻勢，未料他沒有留意到賓施馬正進逼，這名皇馬前鋒輕易截得皮球撞入網窩，荒謬的犯錯沒有太打擊紅軍，未幾就由沙迪奧文尼扳平成1：1。

卡利奧斯當時犯下不少匪夷所思所思的錯誤。（Getty Images）

皇馬隨即換入加里夫巴利——一個往後發展沒有比卡利奧斯好太多的球員，但當年的巴利成為皇馬的救贖，他先將比數改寫成2：1，然後在完場前7分鐘，他朝卡利奧斯作一記角度正中的遠射，卡利奧斯想用手槌打手，卻將皮球打了入網。最終皇馬3：1奪冠，卡利奧斯崩潰哭泣的畫面，成了當晚利物浦的寫照，俊俏的德國門將一夜間成為全世界的笑柄、許多利物浦球迷的箭靶。

賽後，卡利奧斯哭着向利物浦球迷道歉。（Getty Images）

悲傷的是，賽後五天，利物浦宣布卡利奧斯診斷出腦震盪，極有可能是在歐聯決賽期間發生，網民即發揮偵探本色，翻看比賽影片後，懷疑是遭拉莫斯肘擊所致；而卡利奧斯遭那次撞擊之後，便出現了那兩次滑稽的錯誤。然而任憑賽後隊友如何安慰、高普如何為他說好話、腦震盪的診斷……卡利奧斯的紅軍生涯，就在那一刻劃上句號。

卡利奧斯仍在利物浦陣中：

職業運動以成敗論英雄，這場敗仗令利物浦決心求變，緊接的轉會窗，高普就以6700萬英鎊簽入巴西門將艾利臣比加，這轉會費打破了當時的門將轉會費世界紀錄，其後再才由車路士的阿列沙巴拿加所破。艾利臣加盟後，與雲迪積克組成現時利物浦防線的基石，使紅軍水平提升不少。卡利奧斯的確被毀掉了，紅軍卻迎來了新生，由歐聯決賽的悲慘輸家，到翌季重奪冠軍、緊接再有英超冠軍，一路加強陣容，來到今季甚至一度可追逐「四冠」。

卡利奧斯離開利物浦後，能挽救自己的生涯嗎？（Getty Images）

諷刺的是，在紅軍越戰越強時，卡利奧斯的生涯成了個漩渦：自那場決賽後他從來沒有再為紅軍上陣過，但其他替補門將阿祖安或是小將基利靴都有過自己的重要時刻，偏偏當年才25歲的卡利奧斯一沉不起，此後無論外借到土超或德甲都表現不佳。等到今年6月完約，他便要正式離開利物浦。

在利物浦早已不再需要他之時，他更需要把握自己的黃金歲月，合約結束之時，也是走出陰霾、再闖一片天之時。