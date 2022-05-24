英超︱利物浦踢足今季每一場軒達臣成出場王　非洲孖寶才是真鐵人

利物浦即使失落英超冠軍，已贏得足總盃和聯賽盃雙冠，歐聯亦已晉身決賽，今季踢足四線賽事每場比賽，周六深夜對皇馬的歐聯決賽，將會是紅軍今季第63場比賽。

領隊高普盡量利用一隊每個成員，例如英超、歐聯出場機會較少的日本球員南野拓實，是紅軍今季足總盃和聯賽盃首席射手。隊長軒達臣仍在多達56場比賽上陣，成為紅軍「出勤王」，不過真正的鐵人另有其人。



軒達臣今季已為利物浦上陣56場，冠絕全隊。（Getty Images）

利物浦今季比賽：

英超／38場

歐聯／13場

足總盃／6場

聯賽盃／6場

總數／63場



誰是利物浦「出勤王」？

印象中，利物浦前線「非洲孖寶」文尼和沙拿老是常出現，今季出場次數未能在隊中名列前茅，全因季中他們均要離隊踢非洲國家盃，並雙雙戰至決賽。即使如此，二人均為紅軍上陣50場，不比其他球季少。

上季膝部十字韌帶重創的中堅雲迪積克，長唞一季立即頻頻出勤，跟文尼、沙拿一樣50次上陣。門將艾利臣出場次數，較他們3人多3場。前鋒線上，葡萄牙射手祖達上陣54次。隊長佐敦軒達臣是領隊高普最信任的球場指揮官，今季已出場56次，冠絕全隊。

祖達今季在紅軍上陣次數僅次隊長軒達臣。（Getty Images）

利物浦2021/22球季「出場王」



1. 軒達臣／56次（聯賽35場／歐聯11場／足總盃5場／聯賽盃5場）

2. 祖達／54次（聯賽35場／歐聯10場／足總盃5場／聯賽盃4場）

3. 艾利臣／53次（聯賽36場／歐聯12場／足總盃4場／聯賽盃1場）

4. 文尼／50次（聯賽34場／歐聯12場／足總盃3場／聯賽盃1場）

4. 沙拿／50次（聯賽35場／歐聯12場／足總盃2場／聯賽盃1場）

4. 雲迪積克／50次（聯賽34場／歐聯8場／足總盃5場／聯賽盃3場）

7. 法賓奴／47次（聯賽29場／歐聯12場／足總盃3場／聯賽盃3場）

8. 阿歷山大阿諾特／46次（聯賽32場／歐聯8場／足總盃3場／聯賽盃3場）

8. 羅拔臣／46次（聯賽29場／歐聯9場／足總盃4場／聯賽盃4場）

10. 馬迪比／43次（聯賽31場／歐聯11場／足總盃5場／聯賽盃5場）



近年紅軍一對出擊翼衛阿歷山大阿諾特和羅拔臣都在出勤榜名列前茅，今季他們獲隊友祖高美斯和森美卡斯輪換，間中可得到休息機會，同為上陣46次。防守中場法賓奴較二人多上陣一次，可惜季尾受傷，暫時未知歐聯決賽能否趕及復出。

比較意想不到的是，不時受傷患困擾的中堅祖爾麥迪比，今季出勤紀錄不錯，也有43次上陣，創下加盟紅軍6年來新高。

如加上國家隊賽事，文尼和沙拿才是利物浦陣中真正的鐵人。（Getty Images）

文尼、沙拿才是真正鐵人

然而出場次數未必反映到真正上陣時間，以軒達臣為例，他出場次數冠絕全隊，很多時未必踢足全場，或是後備上陣，英超上陣2603分鐘，隊中僅排第七，及不上隊友艾利臣、雲迪積克、阿歷山大阿諾特、文尼、麥迪比和沙拿。祖達不少賽事也是後備上陣，英超上陣2372分鐘，隊中排第九。

連同所有賽事，門將艾利臣上陣4710分鐘，全隊最高。其次為中堅雲迪積克的4530分鐘，阿歷山大阿諾特4144分鐘排第三。貼近4000分鐘的有沙拿的3924分鐘，羅拔臣的3913分鐘，文尼的3848分鐘，軒達臣為3799分鐘，同是全隊第七。

不得不佩服的是，文尼和沙拿均踢足7場非洲國家盃賽事，尤其沙拿在埃及4場淘汰賽均戰至加時、踢足120分鐘。再加上6場世界盃非洲區外圍賽事，沙拿今季在利物浦和國家隊上陣總時間達到5275分鐘，文尼也高達5086分鐘，是名副其實的鐵人。