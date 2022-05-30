港足︱大軍抵吉隆坡備戰友賽馬來西亞　顏樂楓：望展示新面貌

香港足球代表隊剛完成泰國集訓，今（30日）轉飛吉隆坡，準備周三晚（6月1日）跟馬來西亞國家隊的友賽，為下月8日開始的亞洲盃外圍賽作最後準備。



港足中場顏樂楓為過去兩周作總結，指球隊經歷3場閉門友賽，加上操練頻密且強度高，大致已適應節奏，狀態也提升到八成至九成。

香港足球代表隊抵達吉隆坡，準備後日友賽馬來西亞。（HKFA）

這場友賽也將是港足自2019年6月主場不敵中華台北後，相隔約3年來的第一次熱身戰。

顏樂楓對此十分期待 :「很久沒有為港隊踢友賽了，很難得能鬥有一定實力的對手。希望可落場助港隊贏波，讓觀眾看見新面貌，始終新教練執教下，港隊有新踢法，相信球迷都很期待。」

港足今晚會進行抵埗後首課練習，明日再練一課，並於周三晚上9時作客武吉加里爾國家體育場，友賽由前港足主帥金判坤帶領的馬來西亞國家隊，屆時港台電視32將免費直播。