孫興慜彎腰向300韓國球迷「耍冧」　扮可愛任影唔嬲以表歉意

撰文：顏銘輝
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韓國國家隊周一舉行公開操練，邀請300名球迷入場觀賞。韓國隊長孫興慜在訓練後向球迷「耍冧」，因為國家隊規定不能收到禮物，他大擺各種姿勢，又送上心形手勢，希望球迷可以影到夠，以示歉意。

孫興慜在操練後扮鬼扮馬，讓球迷「任影唔嬲」。（韓國國家隊Instagram）

韓國隊周一（30日）在國家足球隊訓練基地，舉行公開操練，邀請300名球迷入場觀看。這是自從2019年12月以來，韓國隊的首課公開操練，所以別具意義。由於新冠肺炎疫情爆發後，韓國隊已經有兩年半未有安排球迷入場看訓練。

這是韓國隊疫情以來首課公開操練。（韓國國家隊Instagram）

在韓國隊中，最受球迷歡迎的，肯定是效力熱刺的國家隊隊長孫興慜。韓國傳媒稱，每當孫興慜訓練時靠近球迷，球迷都會歡呼，大叫他的名字及「孫興慜叔叔」，而這位29歲應屆英超神射手都會舉手及微笑回應。

操練長個半小時，完結後，孫興慜親到球迷面前，與他們近距離接觸。從球迷拍攝的影片及照片所見，孫興慜合起雙手，向球迷鞠躬，做出道歉的動作。韓國傳媒解釋，部分球迷為一眾韓國國腳包括孫興慜預備了小禮物，但受限於國家隊的規定，球員不能接收，所以孫興慜感謝球迷的心意，並希望他們體諒。

也許是為了表達歉意，孫興慜在300名球迷面前慢慢行過，並大擺「甫士」，讓遠道而來的球迷「任影唔嬲」！除了招牌的扮影相姿勢外，他用雙手扮戴眼鏡，又做出心形手勢，還不斷揮手。就算離開訓練場時，他仍一邊向後行，一邊向球迷揮手。

韓國在6月會踢幾場友賽，先後對巴西、智利、巴拉圭及埃及，其中對埃及一戰，焦點是他跟穆罕默德沙拿兩位英超神射手的對決。

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孫興慜（Son Heung min）
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