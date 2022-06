足球熱話︱馬古尼嘆曼聯僅一人踢出水平　轟外界批評應有底線

曼聯隊長哈利馬古尼在剛過去的英超球季表現飄忽,引起不少「曼迷」的怒火,4月時便曾接獲炸彈恐嚇。這位英格蘭中堅近日受訪,首度回應事件。



馬古尼表示,因自己是紅魔的高價收購,難免會被批評。「很明顯我在一個會被批評的處境(Obviously I'm in a position where I'm going to be criticized)。當我們失波或犯錯時,我絕對接受批評。但我也是人,這是有底線的。」

馬古尼今季表現備受批評,更被球迷戲稱為「麥麥送」。(Getty Images)

馬古尼直言炸彈恐嚇沒打擊他的心態,但事件影響其妻兒,令他不能接受。「幸好我的孩子年紀還小,看不明白新聞在說什麼;可是若他們已到學齡,看得懂是什麼一回事、旁人也會討論,影響就不止於此。」

他形容,曼聯是全世界最受歡迎,同時是最多人討厭的球會,所以球員一舉一動定必被審視。下季很大機會留隊的馬古尼又稱,自己其實跟球迷一樣,十分關心曼聯,希望球隊贏波及重返前列。

「接近季尾,已經失去信心。」回顧這個失敗的球季,他說:「我們可以看看個人表現,但每個球員都踢不出水平……除了入球的C朗拿度。」

他反省道:「我不會掩飾上季有多難捱,對全隊及自己都很失望。相信在新主帥帶領下,會注入正能量,大家會以最好的狀態去迎接新球季,比上季更進步。」

馬古尼坦承對自己及球隊都很失望。(Getty Images)

可是其實不單是在曼聯,「馬古尼效應」更延至英格蘭代表隊。即使他為英格蘭立下不少汗馬功勞,也是「三獅軍團」近年在國際賽表現優異的功臣之一,球隊3月底主場大勝科特迪瓦的友賽,他仍被球迷報以噓聲。

比起失望,馬古尼更感到驚訝,「如果這發生在我職業生涯早期,我內心應該會很掙扎,但我有作為曼聯隊長的經驗,知道要接受及處理這種壓力,所以內心不會受傷或覺得很難受。」

馬古尼是英格蘭近年的常規正選中堅,無功也有勞。(Getty Images)

他反而提到,該場比賽是英軍部份年青球員的地標戰,噓聲影響的也許是他們的想法。「這些球員知道我為英軍付出了什麼,卻只得到這些噓聲,他們會怎麼想?然而這件事已成過去,希望未來不會再出現。」

馬古尼「大人有大量」,聲稱自己跟英格蘭球迷的關係,不會受此影響。「我也是英軍擁躉,知道大家有多支持我們,自從我第一次上陣,他們對我都很好。我不知道實際人數,但我不會被少數人影響這段關係。」

「三獅軍團」將於6月國際賽期出戰歐國聯,首戰會在周六鬥匈牙利,馬古尼有份隨隊出戰。