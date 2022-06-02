洲際超級盃｜阿根廷3球淨勝意大利　美斯領軍捧盃贏生涯40冠

意大利及阿根廷兩大洲際國家盃盟主齊集溫布萊球場，爭奪「洲際超級盃」（Finalissima）錦標。阿根廷球王美斯貢獻兩個助攻，領軍以3球淨勝意大利，贏得生涯第40個冠軍，亦在卡塔爾世界盃前注下強心針。



由歐國盃及美洲盃冠軍爭奪的「洲際超級盃」，曾經在1985年及1993年上演，今年因為紀念球王馬勒當拿而復辦。

34歲的美斯領阿根廷出戰，這名阿根廷隊長全場表現活躍，前場積極逼搶。阿根廷上半場中段一次逼搶成功，美斯接應盧施素的傳送再突破，面對迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）的又拉又扯，美斯展示其強大的身體質素，以速度及平衡力繼續推進，殺入禁區再橫傳予拿達路馬天尼斯輕鬆建功，28分鐘先開紀錄，加上迪馬利亞完半場前瀟灑挑射破網，阿根廷領先兩球返回更衣室。

34歲的美斯面對對方又拉又扯，依然無阻他的去路。（Getty Images）

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美斯在下半場依然積極尋找入球，雖然多次射門被當拿隆馬撲出，但他在補時階段再度貢獻助攻，今次造就戴巴拿建功，結果阿根廷以3球淨勝意大利，捧走洲際超級盃錦標，並創下國際賽32場不敗的走勢。

戴巴拿完場前錦上添花，阿根廷以3球淨勝意大利。（Getty Images）

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即使未有進賬，交出兩個助攻的美斯依然獲選為今場最佳球員，再次以阿根廷隊長身份捧盃而回，亦是美斯職業生涯第40個冠軍。

阿根廷在世界盃前再奪一冠，為他們注下一枝強心針，美斯賽後直言球隊不斷在成長，並已準備好與任何一支球隊對壘，「球隊不斷在進步，這是我們樂見的東西，我們如今知道如何踢出自己的風格，並準備好與任何一隊球隊交手。我們需要腳踏實地，以最佳狀態備戰世界盃。」

美斯賽後獲選為今場最佳球員，隊友們高舉他慶祝。（Getty Images）

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