法網｜拿度破紀錄背後的辛酸 麻醉藥成就第14度封王
撰文：趙子晉
出版：更新：
「泥地王」拿度直落3盤輕取挪威球手魯迪，繼續改寫自己擁有的紀錄，14度法網封王﹑累積22個大滿貫錦標。
破紀錄奪冠的背後，原來是無限的痛楚，拿度坦言不斷打麻醉藥，他的左腳已沒有知覺，才可暫時避開痛楚，繼續作賽。
「泥地王」拿度（Rafael Nadal）法網再度打入決賽，遇上「前學生」挪威球手魯迪（Casper Ruud），隨即送上一個難忘的決賽「初體驗」，拿度以6：3、6：3、6：0直落3盤奪冠。
拿度感動14度封王（按圖放大）
+2
即使拿度已經年屆36歲，紅土場上的他依然左飛右撲，其實他在上月中的羅馬大師賽才因腳傷退賽，如今就像已經斷尾一樣，但事實並非如此。
早在法網前，拿度已明言今次賽事需要醫生同行，奪冠背後是無限痛楚，「我今次比賽時，左腳已經沒有知覺，因為我要不斷注射麻醉藥，減輕左腳傷患的痛楚，這就是我能夠如常作賽的原因。」
注射麻醉藥是治標不治本的方法，拿度透露將會接受射頻燒灼術（Radiofrequency ablation），若果治療有成效的話，他有望出戰本月底的溫布頓，「我當然不想錯過溫布頓，如果我身體許可的話，我一定參賽。我不會再採用法網的方式，人生只得一次。」
飽受傷患困擾，拿度早在決賽前直言，健康與獎盃之間，必定是前者，「如果我在決賽落敗，但可以獲得健康的左腳，我絕對樂意放棄錦標。奪冠無疑是一件美事，但我的身體比此更重要。」
更多法網相關報道：
法網｜施安迪橫掃對手奪冠 賽後驚見利雲度夫斯基 即露可愛表情法網｜拿度4強大戰薩維列夫 對手突慘叫倒地 輕鬆晉級卻無奈法網︱兩北歐球手掀罵戰 爆休息室衝突內幕 卻被指講大話︱有片法網｜黃澤林青年組男雙16強出局 衝擊第3個大滿貫夢碎法網｜「泥地王」拿度打到半夜 激戰逾四小時挫「一哥」祖高域【法網】黃澤林晉級青年組男雙16強 向第三個大滿貫冠軍進發法網︱麥維迪夫、施斯柏斯分別爆冷出局 祖高域八強明晨硬撼拿度法網｜拿度苦戰4個鐘力挫小師弟 8強硬撼祖高域上演重頭大戰法網｜小孩突衝入球場 拿度「絕招」溫柔回應 施丹同為座上客法網｜叔姪交鋒？拿度闖16強遇小師弟 啟蒙恩師叔叔遇上幸福煩惱法網｜夏納領先下突然崩盤遭逆轉 爆冷不敵中國小花次圈止步網球｜麥維迪夫戰法網奪手術後第一勝 談或重奪世一：非常奇怪