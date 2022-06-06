法網｜拿度破紀錄背後的辛酸　麻醉藥成就第14度封王

「泥地王」拿度直落3盤輕取挪威球手魯迪，繼續改寫自己擁有的紀錄，14度法網封王﹑累積22個大滿貫錦標。

破紀錄奪冠的背後，原來是無限的痛楚，拿度坦言不斷打麻醉藥，他的左腳已沒有知覺，才可暫時避開痛楚，繼續作賽。



「泥地王」拿度（Rafael Nadal）法網再度打入決賽，遇上「前學生」挪威球手魯迪（Casper Ruud），隨即送上一個難忘的決賽「初體驗」，拿度以6：3、6：3、6：0直落3盤奪冠。

拿度挫「前學生」魯迪第14度封王 大滿貫錦標增至22個

拿度感動14度封王（按圖放大）

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即使拿度已經年屆36歲，紅土場上的他依然左飛右撲，其實他在上月中的羅馬大師賽才因腳傷退賽，如今就像已經斷尾一樣，但事實並非如此。

早在法網前，拿度已明言今次賽事需要醫生同行，奪冠背後是無限痛楚，「我今次比賽時，左腳已經沒有知覺，因為我要不斷注射麻醉藥，減輕左腳傷患的痛楚，這就是我能夠如常作賽的原因。」

拿度在場上依舊飛奔，就像沒有受傷患困擾一樣。（Getty Images）

注射麻醉藥是治標不治本的方法，拿度透露將會接受射頻燒灼術（Radiofrequency ablation），若果治療有成效的話，他有望出戰本月底的溫布頓，「我當然不想錯過溫布頓，如果我身體許可的話，我一定參賽。我不會再採用法網的方式，人生只得一次。」

飽受傷患困擾，拿度早在決賽前直言，健康與獎盃之間，必定是前者，「如果我在決賽落敗，但可以獲得健康的左腳，我絕對樂意放棄錦標。奪冠無疑是一件美事，但我的身體比此更重要。」

第14座法網獎盃的背後，是一支又一支的麻醉藥。（Getty Images）

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