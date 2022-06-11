英超熱話｜PFA最佳陣容再惹爭議　曼城中堅落選社交網站瘋狂抽水

效力熱刺的韓國球星孫興慜，接連落選PFA球員先生及最佳陣容，引起滿城風雨。

由英格蘭職業球員工會選出的最佳11人，再度惹來爭議，曼城中堅拿樸迪透過社交網站作出無聲抗議，更貼出摩連奴的名圖作回應。



英格蘭職業球員工會（Professional Footballers Association，簡稱PFA）選出今季最佳，豈料引起滿城風雨，熱刺球星孫興慜連環落選，引起不少球迷的爭議。

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即使孫興慜今季成為神射手，他依然不獲PFA的垂青。（資料圖片／美聯社）

PFA最佳陣容中，雲迪積克與魯迪格入選，而曼城的中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）卻成為遺珠。這名西班牙國腳似乎對結果甚為不滿，在社交網站不斷反擊大會。

拿樸迪透過個人Instagram連環上載限時動態，內容圍繞他今季在英超的各項數據，包括他的成功傳送冠絕英超﹑英超最高傳球成功率及英超入球最多的中堅等。

拿樸迪今季有亮眼數據，惟依然不獲英格蘭職業球員工會垂青。（資料圖片／Getty Images）

拿樸迪同樣在Twitter發功，貼上摩連奴的著名「Meme圖」。摩帥當年帶領車路士時，以1球不敵阿士東維拉，除了兩人被紅牌驅逐外，摩連奴本人亦難逃一劫，賽後發表著名的「我無嘢講」言論：「我就唔會講，如果我講咗，一定好大鑊，我唔想再惹禍上身。」（I prefer not to speak. If I speak, big trouble. Big trouble. I don't want to be in big trouble.）拿樸迪貼上這個知名的「GIF圖」，彷彿向大會作出無聲抗議，同時也顯出他落選的憤怒。

PFA英超年度最佳11人：

門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾特﹑雲迪積克﹑魯迪格﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼﹑堤亞高艾簡達拿﹑貝拿度施華

前鋒：沙迪奧文尼﹑C朗拿度﹑沙拿



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