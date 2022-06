英超熱話｜PFA最佳陣容再惹爭議　曼城中堅落選社交網站瘋狂抽水

效力熱刺的韓國球星孫興慜,接連落選PFA球員先生及最佳陣容,引起滿城風雨。

由英格蘭職業球員工會選出的最佳11人,再度惹來爭議,曼城中堅拿樸迪透過社交網站作出無聲抗議,更貼出摩連奴的名圖作回應。



英格蘭職業球員工會(Professional Footballers Association,簡稱PFA)選出今季最佳,豈料引起滿城風雨,熱刺球星孫興慜連環落選,引起不少球迷的爭議。

即使孫興慜今季成為神射手,他依然不獲PFA的垂青。(資料圖片/美聯社)

PFA最佳陣容中,雲迪積克與魯迪格入選,而曼城的中堅拿樸迪(Aymeric Laporte)卻成為遺珠。這名西班牙國腳似乎對結果甚為不滿,在社交網站不斷反擊大會。

拿樸迪透過個人Instagram連環上載限時動態,內容圍繞他今季在英超的各項數據,包括他的成功傳送冠絕英超﹑英超最高傳球成功率及英超入球最多的中堅等。

拿樸迪今季有亮眼數據,惟依然不獲英格蘭職業球員工會垂青。(資料圖片/Getty Images)

拿樸迪同樣在Twitter發功,貼上摩連奴的著名「Meme圖」。摩帥當年帶領車路士時,以1球不敵阿士東維拉,除了兩人被紅牌驅逐外,摩連奴本人亦難逃一劫,賽後發表著名的「我無嘢講」言論:「我就唔會講,如果我講咗,一定好大鑊,我唔想再惹禍上身。」(I prefer not to speak. If I speak, big trouble. Big trouble. I don't want to be in big trouble.)拿樸迪貼上這個知名的「GIF圖」,彷彿向大會作出無聲抗議,同時也顯出他落選的憤怒。

PFA英超年度最佳11人:

門將:艾利臣

後衛:阿歷山大阿諾特﹑雲迪積克﹑魯迪格﹑簡斯路

中場:奇雲迪布尼﹑堤亞高艾簡達拿﹑貝拿度施華

前鋒:沙迪奧文尼﹑C朗拿度﹑沙拿



