足球熱話｜雙紅不和令英格蘭失敗？碧咸反擊：我有傳波畀謝拉特

碧咸（David Beckham）登上前隊友加利尼維利（Gary Neville）的電視節目《The Overlap》，雙方談及英格蘭「黃金一代」未能贏得主要錦標的原因時，出現一番爭論。



當年的英格蘭由多名球星組成，包括曼聯的碧咸、里奧費迪南、朗尼、加利尼維利，和利物浦的謝拉特、加歷查，及車路士的林柏特等，然而卻一直無法在大賽中奪冠，被視為「失敗的黃金一代」。

「加利仔」在自己的節目《The Overlap》邀來碧咸做嘉賓，並向他提問：「你覺得我們為什麼贏不到冠軍？尤其是2004年（歐國盃）和2006年（世界盃）。」

加利尼維利（右）在天空體育台擁有自己的節目《The Overlap》，今集邀得碧咸（左）做嘉賓。（《The Overlap》截圖）

碧咸直言：「我聽過很多人說：『（英格蘭）有人搞小圈子，有些球員不理部份球員』。但我才不在乎球員會否跟別人聊天，無論是吃午餐、吃晚飯、或是在更衣室，落到球場比賽時，我就不會在乎謝拉特在什麼位置，總之我會傳球給他，就是如此簡單。」

碧咸強調自己不會在意國家隊隊友來自什麼球會。（Getty Images）

「咸爺」續指：「我們是足球員，我們是專業的，一切都跟小圈子無關，也跟利物浦球員和曼聯球員之間是否不喜歡大家無關。」

此時，「加利仔」突然插嘴說：「但我們的確是（不喜歡利物浦球員），對吧？」碧咸先是笑笑，然後道：「你就當然不喜歡啦，我自己覺得他們沒什麼問題，我是中立的，我是瑞士！」

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