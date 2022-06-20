西乙附加賽｜基羅納挫特內里費重返西甲 3季3入決賽終成功升班
撰文：趙子晉
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西乙升班附加賽決賽，由基羅納及特內里費爭奪來季西甲的最後一席，結果基羅納以3：1力克對手，順利奪取升班資格，相隔3季回歸西甲舞台。
基羅納（Girona）在2018/19球季降落西乙後，力爭盡早返回西甲，過去兩季皆打入升班附加賽決賽，可惜同樣不敵對手，無緣升班。基羅納以第6名完成聯賽，再度出戰附加賽，並在4強擊敗伊巴後，再次殺入附加賽決賽，首回合主場與特內里費互交白卷。
基羅納次回合作客出擊，上半場史杜安尼12碼先開紀錄，即使特內里費換邊後一度追平，但主隊68分鐘因為一個烏龍球再度落後，基羅納80分鐘由馬天尼斯奠定勝局，結果以3：1擊敗特內里費，搭上升班的尾班車，相隔3季返回西甲。
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