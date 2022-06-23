足球往事︱韓國名宿憶世界盃挫意大利　拒認獲球證偏幫：尊重判決

韓國國家隊於2002年日韓世界盃歷史性闖入四強，然而晉級之路備受爭議，16強鬥意大利跟8強對西班牙，都曾經因為球證判決而獲益，被視為是其中一項「主場優勢」。當年晉級功臣之一的前韓國國腳安貞煥，近日再談及這段往事。



《米蘭體育報》在韓國擊敗意大利（2002年6月18日）後20年，訪問了當年在加時頂入黃金入球的韓國前鋒安貞煥，這位已46歲的名宿對該場比賽仍記憶猶新，「這對我跟國家來說，都很特別，當時沒人相信我們能戰勝意大利。」

前韓國國腳安貞煥。（Getty Images）

韓國該場比賽早段已獲判12碼，惟安貞煥主射被保方撲走；意大利入球又被判越位在先；托迪更被指「插水」領第二面黃牌離場；而韓國球員場上多次粗野攔截及暴力犯規，球證都視若無睹。

前韓國國腳李天秀，曾經在綜藝節目重提舊事，指自己在根本無法爭奪皮球的情況下，故意一腳踢落馬甸尼後腦，原因是感覺對方目中無人，但終於他「全身而退」，執法尺度令人側目。

李天秀踢中馬甸尼後腦。（網上圖片）

安貞煥認為多年後球迷仍然討論球證判決，是沒意義的。「我們一直都尊重球證，判罰是不可撤銷的，無論球證是否犯錯，在沒有VAR下，每一次哨聲都會有爭議，我們接受了一切，哪怕有些結果對我們不利。」

2002年世界盃16強韓國對意大利：球證兩黃一紅將托迪趕出場。（Getty Images）

他認為，韓國贏波是當之無愧，重點不是球證判決，而是賽前做好了充分的準備。「在當屆世界盃前的熱身賽，我們對烏拉圭和法國等8場比賽中只輸兩場，希丁克（時任韓國隊主帥）讓我們變成了不同的人，在身體和心理上都變強大、不怕任何對手；我們也非常詳細地研究了每位意大利球員。」

2002年世界盃16強韓國對意大利：意大利球員向球證投訴。（Getty Images）

安貞煥在2002年世界盃前本外借效力意甲佩魯賈，惟結果他的入球淘汰了意大利，隨即被解約。「我的入球摧毀了意大利足球，所以他們不再支付我的薪金，我被逼離開，這不是我主動選擇的，但我不後悔。」

「今天我想對所有意大利人說：請不要再恨我，作為一名韓國球員，我只是為國家而戰，我並不想打擊任何人。我在意大利過得很開心，而且總是比其他人更努力，我只想用世界盃上對意大利的入球去回報韓國球迷們的信任。」