體育熱話︱碧咸鏡頭背後窩心舉動 獲美女DJ大讚人前人後真君子
撰文：吳慕兒
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「萬人迷」碧咸（David Beckham）長年深受全球人類愛戴，當然不止外型俊朗，日前他到新加坡出席品牌活動，鏡頭以外的連串窩心舉動，獲同場參與的美女撰文DJ大讚。
與碧咸一同出席活動的新加坡美女DJ Jade Rasif，在Instagram撰寫長文，分享鏡頭背後的萬人迷：「清場的時候，大衛看到工作人員抬走椅子，我留意到他脫離大隊，幫助工作人員搬動傢具。」
她又指出，活動並未要求碧咸舉行見面會，但他與房內每個出席者合照和握手，活動完結後，他又主動跟正在等候的粉絲見面，多謝他們的支持。
新加坡美女DJ Jade Rasif：
Jade Rasif寫道，她知道碧咸在活動後已經很疲累，不想問他拿合照增添對方負擔，不過碧咸竟主動在他的房間中走出來，「他在尋找我們，給我們最溫暖的擁抱和笑容，並在他趕往當日第五個活動前，跟我們傾談。」
碧咸的一舉一動令Jade Rasif十分感觸，指出「努力工作，保持謙遜」（Work hard, stay humble）正是她的座右銘，感恩遇上碧咸讓她重新得到啟發。她的帖文引來碧咸本人讚好，並留言稱：「很開心可以跟你見面。」
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