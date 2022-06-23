英超熱話｜盧卡古勢回國際米蘭勁感動　忠實球迷對一事仍耿耿於懷

盧卡古上年夏天回歸車路士，日子過得不如意，僅一季便想離開史丹福橋，就算減薪亦在所不計，希望重返英雄地國際米蘭，意媒透露當這名比利時球星得知返回聖西路在望時，不禁情緒激動。不過，國米球迷對這宗交易卻抱觀望態度。



盧卡古（Romelu Lukaku）回歸車路士，日子卻不似預期，短短一季便尋求離隊他投，目的地正是舊東家國際米蘭，就算減人工亦要返回聖西路，可見盧卡古的決心。

盧卡古為返國際米蘭不惜一切 中國班主加入談判成關鍵

盧卡古回歸意甲在望 意媒揭國米車路士已達成共識

車路士與國際米蘭經過多次討論後，外媒指兩間球會終在借用費上達成共識，盧卡古回歸意甲在望。意大利《米蘭體育報》透露，當盧卡古得知兩軍有突破性發展後，忍不住興奮的情緒，差點掉下男兒淚。

盧卡古盛傳即將以借將身份重返國際米蘭。（資料圖片／Getty Images）

另一意媒《Corriere dello Sport》更爆料，指盧卡古早在4月已經下定決心返國米，更致電現任主帥恩沙基（Simone Inzaghi），表明心跡有意回歸。

盧卡古在國際米蘭短短兩季，上陣95場攻入64球，是球隊前線的尖刀。這名比利時球星回歸聖西路愈來愈接近，國米球迷理應開心，但忠實國米球迷組織「CN69」卻對盧卡古抱觀望態度，原來他們對上年夏天盧卡古離隊一事依然耿耿於懷。

盧卡古勢回國米，但死忠球迷對他有保留。（資料圖片／Getty Images）

「我們不會反對盧卡古回歸，但聖西路北看台不會有球迷拉起他的橫額歡迎他，我們不是反盧卡古，而是提醒大家不要再掉進圈套中，猶記得盧卡古去年背叛國際米蘭，我們斷不能當粉筆字般抹掉，他需要以努力及汗水再度贏取我們的信任。」國米忠實球迷組織透過社交網站如此說道。

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