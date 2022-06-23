英超熱話｜盧卡古勢回國際米蘭勁感動 忠實球迷對一事仍耿耿於懷
撰文：趙子晉
出版：更新：
盧卡古上年夏天回歸車路士，日子過得不如意，僅一季便想離開史丹福橋，就算減薪亦在所不計，希望重返英雄地國際米蘭，意媒透露當這名比利時球星得知返回聖西路在望時，不禁情緒激動。不過，國米球迷對這宗交易卻抱觀望態度。
盧卡古（Romelu Lukaku）回歸車路士，日子卻不似預期，短短一季便尋求離隊他投，目的地正是舊東家國際米蘭，就算減人工亦要返回聖西路，可見盧卡古的決心。
車路士與國際米蘭經過多次討論後，外媒指兩間球會終在借用費上達成共識，盧卡古回歸意甲在望。意大利《米蘭體育報》透露，當盧卡古得知兩軍有突破性發展後，忍不住興奮的情緒，差點掉下男兒淚。
另一意媒《Corriere dello Sport》更爆料，指盧卡古早在4月已經下定決心返國米，更致電現任主帥恩沙基（Simone Inzaghi），表明心跡有意回歸。
盧卡古在國際米蘭短短兩季，上陣95場攻入64球，是球隊前線的尖刀。這名比利時球星回歸聖西路愈來愈接近，國米球迷理應開心，但忠實國米球迷組織「CN69」卻對盧卡古抱觀望態度，原來他們對上年夏天盧卡古離隊一事依然耿耿於懷。
「我們不會反對盧卡古回歸，但聖西路北看台不會有球迷拉起他的橫額歡迎他，我們不是反盧卡古，而是提醒大家不要再掉進圈套中，猶記得盧卡古去年背叛國際米蘭，我們斷不能當粉筆字般抹掉，他需要以努力及汗水再度贏取我們的信任。」國米忠實球迷組織透過社交網站如此說道。
更多足球熱話：
足球熱話｜普巴返鄉下如英雄降臨 個人紀錄片評分劣評如潮體育熱話︱碧咸鏡頭背後窩心舉動 獲美女DJ大讚人前人後真君子韓國球星孫興慜創品牌NOS7 將設網店 粉絲排隊搶「金靴白Tee」卡塔爾世界盃｜球迷一夜情或要坐監7年 婚外性行為屬違法足球熱話︱朗拿甸奴領軍大戰卡路士朋友隊 寶刀未老再獻神技英超｜曼聯CEO酒吧密會球迷片段瘋傳 大談轉會進度：錢不是問題英超熱話｜孫興慜首度代表熱刺返韓獻技 逾6萬門票極速搶購一空足球熱話︱普巴紀錄片證與摩連奴有心病 關係破裂竟源於一張相足球熱話｜全球最靚女球員最怕「被性感」 欣賞C朗自律態度