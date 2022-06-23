足球熱話︱《天空體育》認錯文尼被網民恥笑　記者爆原來有下文

撰文：袁志浩
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英國《天空體育》在採訪轉會拜仁慕尼黑的沙迪奧文尼時認錯人，鬧出笑話。

沙迪奧文尼落實從利物浦轉投德甲勁旅拜仁慕尼黑，這宗轉會可說是今夏其中一單重磅新聞，自然獲多間外國傳媒爭相採訪。

日前《天空體育》記者Florian Plettenberg於拜仁基地做直播報道，文尼巧合現身，只見鏡頭後方一輪紅色車駛至，記者立即上前，希望獨家訪問文尼，讓他說說加盟後的最新感受。

《天空體育》記者於拜仁基地做直播報道，文尼巧合現身。（網上截圖）

只不過當車門打開，走出來的並不是文尼，而是另一位黑人。然而《天空體育》攝影師跟錄影棚內的主持同時認錯人，鏡頭跟着這位黑人走，主持也興奮地說了一句「他就在這裏（There he is）。」

主持很快就發現畫中人不是文尼，隨即補充：「噢不是，請等等......」，場面十分尷尬。相關短片隨即在社交網站上廣傳，10多個小時內已獲超過200萬點擊率，並被不少網民恥笑。

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攝影師以為這位黑人是文尼，鏡頭一直跟住他走。（網上截圖）

Florian Plettenberg之後回應了該影片，直認當時情況相當有趣，但原來片段還有下文，其實文尼的確在這輛車上，只是他在另一邊車門落車。

他說道：「文尼從另一邊落車後跟我們對話了，他對鏡頭打了招呼，這正是我們需要的，我們完成了任務。」

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