亞協︱東方理文首戰交鋒　盧比度擔心球員健康　陳曉明望超越上季

亞協盃J組分組賽周五（24日）展開，首戰即由兩支香港球隊東方跟理文互撼。兩隊同樣因本地疫情停賽停操，陣中也有港隊球成員戰畢亞洲盃外圍賽後歸隊，部份人在印度曾感不適跟受傷，影響備戰。



東方跟理文都有成員隨隊港出戰亞洲盃外圍賽，部份人感不適或受傷。（HKFA）

於上屆賽事正式坐正執掌東方的盧比度，今屆再度領軍；他形容這次困難重重，部署需不斷改變。

「超過12位原有球員有種種原因，令他們無法參加亞協，但我總不能投訴，只能相信球員，用現有人腳去踢。」他又坦言，比起整個賽事的結果，更擔心球員的健康跟安危。

東方主教練盧比度第二年領軍出戰亞協盃。（東方龍獅提供）

至於理文主帥陳曉明表示，兩對面對的難題相若，幸理文早前曾到泰國集訓、也作客蒙古出戰附加賽，在訓練及實戰上算是有優勢。「教練的工作就是解決問題，相信兩隊誰能拆解難關，誰就會佔上風。」

理文上屆曾擊敗東方，之後順勢以小組首名晉級，並一舉殺入跨區決賽，最終不敵烏茲別克的拿薩夫。陳曉明認為全隊都有自信可以取勝，「我們都預期能夠在今季達到更高的成就，但首先要先出線。」

理文主帥陳曉明（左）跟後衛余煒廉（右）出席賽前記招。（理文提供）

理文今季正式踏入創會5周年，盧比度也讚揚對手這些年來的成績，「我們會戰鬥到最後一刻，盡力令他們踢得艱難，如果能夠做到，我會為球員而驕傲。」

比賽將於香港時間明晚6時，於泰國武里南體育場舉行，屆時港台電視32將免費直播今場賽事，並設有廣東話評述及口述影像服務。