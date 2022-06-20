亞冠︱東亞區淘汰賽地點落實　傑志赴日本戰16強　一隊擁主場優勢

撰文：袁志浩
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亞洲足協公布亞冠16強至準決賽的東亞區賽事，將於日本埼玉舉辦，有份參賽的香港球會傑志在8月中將會到當地出戰泰國球隊巴吞聯。

香港球會傑志早前出戰亞冠盃分組賽，煞科戰戲劇性逼和日職神戶勝利船，成功以最佳次名的身份出線，成為亞冠盃在2002年易名以來，第一支打入淘汰賽階段的香港球隊。

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淘汰賽以一場定生死形式進行，傑志晉級後於16強會鬥另一組首名出線的泰國代表巴吞聯，賽事暫定8月18至19日舉行。若「藍鳥」一直晉級，會接連於8月22日跟25日，再出戰8強及4強。

傑志歷史性晉身亞冠盃16強，8月中將赴日本出戰。（資料圖片）
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而亞洲足協今日公布，亞冠盃16強至準決賽的東亞區賽事，將以賽會制形式於日本埼玉舉辦，這裏正是其中一支16強球隊浦和紅鑽的主場所在地。

屆時浦和紅鑽會對馬來西亞的柔佛DT，兩支日職球隊神戶勝利船跟橫濱水手則對撼，大邱FC與全北現代汽車亦會上演韓國「內訌」。

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