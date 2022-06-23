足球︱國足排名跌出亞洲前十　巴西、阿根廷5年來首次齊入三甲

撰文：吳慕兒
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國際足協（FIFA）公布最新國家隊世界排名，巴西以1837.56分高佔首位，比利時以15.64分之差居次席，阿根廷力壓法國，升上第三，是兩支南美足球勁旅5年來首次齊入三甲。
6月份沒有參與國際比賽的中國足球隊，排名微跌一位，被烏茲別克反超前，跌出亞洲十大。

國際足協公布最新足球世界排名。（FIFA官網）

前列球隊排名變動不大，巴西、比利時、阿根廷和法國之後，英格蘭守在第五，西班牙第六，意大利第七，荷蘭第八，葡萄牙第九，丹麥升一級晉身十大。

亞洲區方面，備受關注的國足由於6月份沒有國際賽，世界排名由第77位下降一級，至第78位，在亞洲地區排名被烏茲別克超前，跌出十大，僅列亞洲第11位。 ​

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國足最新世界排名跌出亞洲區十大。（Getty Images）
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