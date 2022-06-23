足球︱國足排名跌出亞洲前十 巴西、阿根廷5年來首次齊入三甲
撰文：吳慕兒
出版：更新：
國際足協（FIFA）公布最新國家隊世界排名，巴西以1837.56分高佔首位，比利時以15.64分之差居次席，阿根廷力壓法國，升上第三，是兩支南美足球勁旅5年來首次齊入三甲。
6月份沒有參與國際比賽的中國足球隊，排名微跌一位，被烏茲別克反超前，跌出亞洲十大。
前列球隊排名變動不大，巴西、比利時、阿根廷和法國之後，英格蘭守在第五，西班牙第六，意大利第七，荷蘭第八，葡萄牙第九，丹麥升一級晉身十大。
亞洲區方面，備受關注的國足由於6月份沒有國際賽，世界排名由第77位下降一級，至第78位，在亞洲地區排名被烏茲別克超前，跌出十大，僅列亞洲第11位。
國足｜港產國腳戴偉浚5.20向足球告白 盼熱愛之人堅持下去國足宣傳海參被諷「看起來周身刺但其實很軟」 中國足協：很正常東亞錦標賽︱中國放棄主辦權 傳國足U23應戰 戴偉浚或「倒戈」中國足協推欠薪分期付款機制 違例或被扣分 17年歷史球會遭DQ體育熱話｜中國羽毛球隊外訓經費告急 網民：國足應該讓出經費國足輸波後自拍捱轟 主帥批球員對失利麻木：較實力差距更可怕01球評｜國足成績低處未算低 正路與偏方也救不了這病人