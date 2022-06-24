韋拉與堅尼世仇未了 連球衣都不願碰：第一次交手就知會打架
撰文：袁志浩
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阿仙奴名宿韋拉現擔任英超水晶宮主教練，最近接受一個跟波衫有關的節目訪問，大談自己職業生涯中遇過的球衣跟對手，當中自然不少得宿敵——曼聯前隊長堅尼。
韋拉跟堅尼當年可說是誓不兩立，兩人場上互相飛鏟攔截、埋身肉搏，也不斷咆哮，令人看得熱血沸騰；2005年比賽前更在球員通道內衝突，被直播鏡頭拍下，成為經典。
兩人至今仍視對方為宿敵，當節目主持拿出堅尼的舊波衫時，韋拉立即將雙手插袋，拒絕接過球衣，「他就是我插袋的原因，我不想觸碰他的球衣。」
韋拉透露跟堅尼第一次交手之後，已經知道會跟對方每場比賽都在「戰鬥」，形容對他是又愛又恨。「我喜歡他在球場上的風格，也十分尊重他。他是個領袖，會推動全隊，令隊友在高水平競爭。」
不過，韋拉也不忘認叻，「我比他踢得好，好很多吧。他當隊長所做的事，我很欽佩，我也知道這只會是一場場上的比併。」
韋拉接受節目訪問大談球衣及職業生涯往事，有關堅尼的內容約在7分鐘開始：
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