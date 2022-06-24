足球熱話｜基羅納回西甲巡遊險樂極生悲 升班功臣勇救美女攝影師
撰文：趙子晉
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3年內3度打入升班附加賽決賽，基羅納終於如願升班，重返西甲，並舉行盛大的巴士巡遊賀升班。巡遊途中險釀成意外，一名女攝影師差點從巴士跌出車外，幸好兩名球員及時伸出援手。
上兩季皆打入升班附加賽決賽，可惜基羅納同樣無功而還，早前再度殺入決賽，結果兩回合擊敗特內里費，順利升班，相隔3季回歸西甲。
西乙附加賽｜基羅納挫特內里費重返西甲 3季3入決賽終成功升班
升班如此歡天喜地的一件事，當然要大事慶祝，基羅納舉行巴士巡遊，眾將在開篷巴士上與球迷們分享升班喜悅。
基羅納的御用美女攝影師Nuri Margui同在開篷巴士上捕捉球員們慶祝的一刻，當巴士經過一棵大樹之際，在車尾的攝影師卻被大樹掃中，在上層跌出車外。在千鈞一髮的瞬間，幸好有球員察覺，隨即拉住她的腳，整個人懸在車外，另一球員見狀立即扶一把，合力把她拉回巴士上，險象環生。
Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo— Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022
當女攝影師在車外的一刻，巴士未有因此而停頓，除了包括附加賽入球功臣之一的馬天尼斯（Arnau Martinez）伸出援手外，隨後的警察亦立即衝前，生怕她掉下來。
儘管整個人接近懸在半空，這名美女攝影師依然保持專業，整個意外期間，她依然手持相機，其後她在社交網站上笑言：「就算咩事發生都好，千祈唔好跌咗部相機。」
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