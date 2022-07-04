體育熱話｜F2恐怖意外　炮彈飛車輾過對手車頂　一個裝置成關鍵

在F1英國銀石站在周日（3日）正賽前舉行的二級方程式（F2）主賽事，發生一次恐怖車禍，全靠近年才出現的安全裝置「希奴」 （Halo）才免於變成死亡意外。

究其原因，幾乎喪命者原來正是元兇。



這場F2主賽事僅鬥到第二圈，賽道上戰車仍爭持激烈，其中利辛尼（Roy Nissany）在一個彎道衝出賽道，但他隨即強行重返賽道，令他後方的紅牛青訓車手曉格（Dennis Hauger）幾乎收掣不及，雖未有直接相撞，但最終被對方逼出賽道外的草坪，導致戰車爆胎失控。

此時曉格已完全無法控制戰車，戰車在草坪上高速向前滑行，禍不單行的是前方正是一個突起、俗稱「腸仔壆」的減速壆，曉格的戰車因而像衝上跳台般飛起、離地，降落之時，正好落在「元兇」利辛尼的車頂，狠狠擊中其駕駛艙，兩車重重撞上後滑出碎車陷阱，方才停下。

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意外影片：

由於曉格的戰車正好撞上利辛尼所在處，這台Prema戰車重量更逾1660磅，一度令人擔心他是否受重傷、甚至更壞結果，但幸運地，「希奴」（Halo）又一次發揮作用，這個自2018年開始強制在F1、F2、F3、Formula E等開放式賽事起用的安全裝置，令利辛尼絲毫無損地離開戰車。大部份直播評述和媒體都斷言：「希奴又救了一條性命，若沒有它，利辛尼必死無疑。」

利辛尼憑着富商在背後充當金主，一直出戰F2、甚至在自由練習中為威廉士車隊駕駛F1戰車，雖是第5季出戰F2，但他的駕駛風格一直為人詬病，被指危險又魯莽。

利辛尼（左）已出戰5季F2，已近乎無望升上F1，但他在加拿大十億富豪Sylvan Adams贊助下，仍有錢「買位」，亦以此獲得為威廉士在F1的自由練習中駕駛的機會。（Getty Images）

「希奴」是一個置於開放式賽車駕駛倉上的裝置，是一個呈T字弧形的結構，經過多年來一直改良後，今年採用的是「希奴4」。最近一次公布的希奴規格，列明它是以鈦金屬製，雖然只重9公斤，但能夠承受12噸重量達5秒之多，即使是被飛脫的戰車車輪高速撞上也沒問題，當年平治車隊曾稱：「希奴能夠扛下一架巴士。」

哥桑在2020年F1巴林站的爆炸意外後，希奴經過猛烈撞擊及火燒仍完好無缺。（Getty Images）

希奴大行其道雖只是近4年的事，但已曾保護過許多車手免遭死亡厄運，最讓人記憶猶新的，自然是2020年賽季哈斯車隊車手哥桑（Romain Grojsean）撞欄後戰車斷開兩半、再爆炸的恐怖事件，全憑希奴保護，他才未有在撞擊中死亡，而只受較輕微的燒傷。另外，去年的F1意大利蒙札站，韋斯達賓與咸美頓相撞後，紅牛戰車也一度壓上平治車頂，咸美頓的頭盔甚至留下被車輪輾過的痕跡，同樣是靠希奴保護，這名七屆冠軍才不致受重傷。

因「希奴」避過一劫的F1車手們：

當然，發展出如此強大的保護裝置，也是源自大量「血的教訓」，FIA在測試希奴時曾模擬40多起賽車死亡案例，當中不少若有希奴，都能保命，包括2009年的F2賽事，蘇的斯（Henry Surtees）在F2賽事中被高速飛脫的車輪擊中身亡一例。不過，如2012年比安奇（Jules Bianchi）撞上吊臂車後身亡、或是「車神」冼拿在1990年意外身亡，都不是希奴所能挽救，但其他更先進的安全裝置，包括頭頸固定裝置（HANS Device）、更堅固的頭盔等等，都能減低死亡率。