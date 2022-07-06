普捷天奴被炒後撰文告別PSG　感謝班主知遇之恩重返大家庭｜法甲

巴黎聖日耳門昨日宣布，解僱教練普捷天奴，由之前執教尼斯的加迪亞接任主帥。普捷天奴其後在社交網站撰文告別PSG，答謝班主艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）的知遇之恩，祝願球隊未來好運。



法甲｜PSG炒普捷天奴盡現人情冷暖 新帥曾領里爾奪聯賽冠軍

當PSG公布普捷天奴被炒後，這位50歲教練在Instagram撰文：「我想祝福PSG的每一合，包括班主、董事、球員、所有職員及球迷。」

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「給艾卡利法，我想多謝你給我這個機會，令我可以再次成為PSG大家庭的一分子。」

「我們一起享受過奇妙的時刻及重要的勝利，作為教練，我們總可以透過每一次的經歷，去推動未來的成長。」

「由我過去做球員及隊長，到現在做教練，可以為球會贏得聯賽冠軍，都令我們十分自豪，這對我及家人都充滿意義。」

普捷天奴向PSG告別，還附上多張他的照片，包括捧盃及操練。PSG的官方IG亦有留言，留下兩個心形表情符號，一個紅色，一個藍色。

普捷天奴在2021年1月上任PSG主帥，接替杜慈，同年贏得法國盃冠軍。去隻夏天，PSG簽入美斯等球星，雖然重奪法甲冠軍，但歐聯16強止步，令人失望。

一直盛傳普捷天奴在歐聯出局後會被炒，最終拖到季尾，再拖到7月初才正式「落鑊」，結束年半執教PSG的歲月。普捷天奴在球員時代都踢過PSG，於2001至2003年效力。