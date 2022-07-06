體育熱話｜MotoGP冠軍車手醉駕釀車禍　身份特殊或避過最重懲罰

賽車手理應最明白道路安全的重要，但偏偏上一站MotoGP分站冠軍、意大利車手巴尼亞（Francesco Bagnaia），就做出了最錯誤的示範，卻又偏偏因為他一個特別優勢，令他未必要面對最嚴重後果。



西班牙媒體《伊比薩晚報》報道，度假勝地伊比薩島周二凌晨5時發生一宗交通意外，MotoGP車手、杜卡迪車隊的巴尼亞牽涉其中，他的酒精測試結果為每公升0.87毫克，較西班牙每公升0.25毫克的標準超標逾3倍。報道未有提及巴尼亞會否被起訴。

Accidente en Ibiza del piloto Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que da 0,87 en la prueba de alcoholemia.https://t.co/lSpIqDVDTP — Periódico de Ibiza (@periodicibiza) July 5, 2022

25歲的巴尼亞則在社交媒體以西班牙文、意大利文及英文發表聲明，解釋當晚情況，他在聲明中道：「我在暑假期間，跟朋友在伊比薩島慶祝我早前贏得荷蘭站冠軍，喝了些酒。凌晨3時左右，我離開夜店，但在一個迴旋處發生意外、前輪陷入了一條坑渠，但沒有影響到其他人或車輛。」

「不過，警察為我作酒精測試，發現血液酒精含量高於西班牙法律的標準。我對於這件事感到十分抱歉，其實我一向都不飲酒，今次是我太大意了，這件事不應發生，我向所有人道歉，也承諾我已受到教訓。」他在最後呼籲切勿醉酒駕駛。

巴尼亞是MotoGP的明星車手。（Getty Images）

MotoGP上一次發生車手醉駕事件，是2018年Moto2車手巴比拉（Hector Barbera）被查出醉駕，後遭起訴，當時他的酒精含量是每公升0.67毫克，較巴尼亞為低，但他早於2014年已曾在停牌期間無牌駕駛。當時巴比拉被吊銷駕駛執照一年、接受社會服務令之外，他本身效力的車隊也與他解約，他其後轉戰WSBK（世界超級電單車錦標賽）繼續生涯。

不過，目前巴尼亞效力的杜卡迪車隊未有任何反應，若他跟巴比拉當年一樣遭起訴，車隊會否因此而炒掉他也是一大疑問，因為巴尼亞是杜卡迪車隊的明星車手、也是爭冠希望。

巴尼亞（左）被視為是最有力令昆達拿路（右）失分的車手，或會令他未需面臨太嚴重後果。（Getty Images）

巴尼亞在2021年MotoGP奪得亞軍，今季前被視為爭冠熱門，唞暑前的11站賽事，他有3次奪得分站冠軍，但數次在壓力下犯錯炒車，令他目前僅排在車手榜第4名，不過，他仍被視作最有能力威脅衛冕車手、目前在車手榜領先的昆達拿路（Fabio Quartararo）。因着能力上的優勢，杜卡迪未必會直接開除他，但會否施以停賽等處分，仍待觀察。