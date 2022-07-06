英超︱曼聯新兵馬拉西亞獲尹佩斯掛保證　一項特質被讚不絕口

曼聯從飛燕諾羅致左後衛馬拉西亞（Tyrell Malacia），成為坦赫格執掌後首簽。紅魔名宿兼飛燕諾助教尹佩斯對這位新星讚不絕口，向曼聯球迷保證球會無入錯貨。



曼聯終於迎來新帥坦赫格上任後的第一簽，從飛燕諾簽入荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞，雙方簽約4年，據報轉會費為1700萬歐元。

馬拉西亞去年首度為荷蘭國家隊披甲，至今出場5次，包括今年6月歐國聯兩鬥威爾斯，算是荷蘭其中一位新星。

馬拉西亞（下）已為荷蘭國家隊五度上陣。（Getty Images）

曾效力曼聯的荷蘭射手尹佩斯，退役後於飛燕諾擔任助教，而在他球員生涯最後兩季，也跟馬拉西亞做過隊友。

尹佩斯透過飛燕諾官方社交帳號上載短片，祝福馬拉西亞展開生涯新一頁，並形容他100%值得加盟紅魔。「我很近距離見識過你的自信、你的潛質，跟每日不停的刻苦訓練，現在終於有回報，你的夢想成真了。」

馬來西亞成為坦赫格上任後第一簽。（Getty Images）

尹佩斯又向曼聯球迷「寫包單」，相信馬拉西亞肯定適合球隊，大家也會享受觀看他代表曼聯的每場比賽。「你們不單止得到了一位十分有潛質的後衛，他也是一位了不起的人，絕對會為你們付出所有的努力。所以希望你們不論高山低谷，也要支持他、對他好一點。」

他又代表飛燕諾，感激馬拉西亞過去數年的貢獻，「從加入青年軍時的小朋友，到現在擁有這麼棒的成就，你是下一代的榜樣。希望你前程錦繡，祝你好運！」