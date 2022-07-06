溫布頓網球｜港將黃澤林戰青年男單　兩局獲勝入8強創生涯佳績

18歲的香港網球員黃澤林，正出戰溫布頓網球公開賽（簡稱：溫網）的青年組賽事，日前在男雙首圈過關後，周三（6日）在男單第三圈亦成功突圍，創下生涯最佳成績。



在出戰今屆溫網前，黃澤林在大滿貫賽事青年組男單的最佳成績，是今年初澳洲網球公開賽的第三圈止步，當時他在男雙與葛原般奴合作奪得冠軍。

今日出戰溫網青年組男單第三圈，黃澤林的對手是斯洛伐克球手佩利華拉（Peter Benjamin Privara），這位港將首盤雖然先輸一局，但他兩度成功破發，以7：5贏下首盤。第二盤他首局已破發，最終以7：5再取一盤，盤數2：0擊敗對手，打入8強，整場比賽中開出4個Ace球、發球雙錯誤及無壓力下犯錯也是比較少的一方。

黃澤林創下自己在四大滿貫青年男單賽事的最佳成績。（Getty Images）

黃澤林成功突破第三圈、打入8強，令他取得生涯至今在大滿貫青年組男單賽事的最佳成績，他的8強對手仍未決出，將會是第三圈中，兩位美國球手Aidan Kim及Michael Zheng的勝方。8強賽事將於周四舉行。