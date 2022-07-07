溫布頓戰報︱澳洲壞孩子基域奧斯首闖大滿貫四強 賽後顯感性一面
撰文：吳慕兒
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溫布頓網球錦標賽男單八強，澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）頂住壓力，以6：4、6：3、7：6直落三盤擊敗智利球手加連（Cristian Garín），生涯首度晉身大滿貫四強。
基域奧斯網球天份不用懷疑，可是比起場上表現，他的壞脾氣更加有名。早前被前女友提出家暴起訴，今屆溫網更兩度被罰款——他在首圈賽事向觀眾席方向吐痰被罰1萬美元，第三圈與施斯柏斯時上演一場火藥味濃追打戰，施斯柏斯因為不君子行為被罰1萬美元，基域奧斯也因辱罵主球證被罰4000美元。
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球場內外的種種困擾，未有影響他在今屆賽事表現，賽後他感性地說：「我從未想過能夠置身大滿貫四強，以為那艘船經已出航，以為我的球員生涯或許已經浪費了那個小小的窗戶。」
「能夠與我的團隊達到這成就，打出好表現，我真的很高興。」基域奧斯的網壇成名作，正是8年前以外卡參賽、當時世界排名僅144位的他在溫布頓16強擊敗拿度，周五（8日）晚上他的準決賽對手，正是這位西班牙球王。澳洲男將已久未有溫網有好成績，他是繼2005年的曉域（Lleyton Hewitt）之後，首位置身此階段的澳洲男單球手。
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