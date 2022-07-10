足球熱話｜昔日惡童轉戰韓職　衰酒駕恐再斷送前途被斥日本之恥

前日本浦和紅鑽青年軍邦本宜裕因紀律問題，在日本有「惡童」之稱，這名昔日惡童4年前轉戰韓職後洗心革面，取得不俗成績，正當球迷以為他能譜寫勵志翻身故事之際，他日前卻被控酒後駕駛，有日本球迷形容他為「日本之恥」。



韓職足球隊全北汽車在8日就24歲中場邦本宜裕酒後駕駛發出聲明，指後者同日在全州市內返家途中被截查，因飲酒駕駛而被捕，並在調查後獲放行。

球會指已向韓國職業足球協會報告並在調查階段，據日媒報道，邦本宜裕被處以停賽60日處分。

邦本宜裕被控酒後駕駛，受到韓媒譴責。（Instagram）

韓國民眾普遍覺得酒後駕駛是非常嚴重的行為，據韓國電視台《SBS》報道，邦本宜裕的行為不但引起社會議論，亦損害韓職的價值，即使短期內委員會在審議上或有困難，亦應停止球員的球會活動，最長可延長至90日。

有指目前的處分只是暫時，足協在與委員會開會後，將有正式的懲戒處分，亦有可能會嚴懲。

邦本宜裕（後排左2）在日本時已屢因紀律問題被解約。（Instagram）

韓國報道一出後，不少日本球迷也在網上紛紛留言，指邦本宜裕「死性不改」、「以為他已改變」，更有人留言稱他是「日本之恥」。

日本球迷對他極為失望，皆因他已不止一次因紀律問題斷送足球生涯。他在中學時期於北九州巿的少年足球隊NEO FC效力，當時已經才華橫溢。升讀高中後，數間傳統足球名校如青森山田等邀請他加入，不過他選擇了加入浦和紅鑽青年隊。

日本球迷在Twitter轉載報道指邦本是「日本之恥」。（截圖）

曾被日本球圈封殺

當時邦本更以16歲零8日之齡，在天皇盃一舉打破球會的最年輕出場球員及最年輕入球球員紀錄。看似前途一帆風順，但他卻在2014年與浦和紅鑽解約，返回家鄉福岡。有小道消息指他因違反隊規吸煙，並屢勸不改，故被浦和開除。

邦本後來轉投日乙球隊福岡黃蜂，在黃蜂受到器重的他，僅過了兩年多便因違反合約條款及隊規等擾亂球隊秩序行為，遭黃蜂解約。此後便再沒有一隊日本球隊敢簽下邦本宜裕，儼如被日本球圈封殺一樣，畢竟日本球隊都是以紀律嚴明見稱。

邦本宜裕在2020年加盟全北汽車。（Instgram）

邦本宜裕經過約7個月「冇班落」的日子後，在2018年轉戰韓國加盟當時的升班馬慶南FC，作為主力的他更帶領球隊以升班馬身分獲得聯賽亞軍，並一舉取得亞冠盃分組賽資格。

2020年，他加盟韓職強豪全北汽車，同樣獲得主力位置，助球隊於韓職達成聯賽兩連霸，其表現開始被日本球迷所接受，也有球迷表示他已改過自身。

今季，他在20場賽事中13場正選上陣，目前共取得4入球1助攻，入選聯賽單月MVP，可說在全北汽車成功翻身。惜在轉戰韓職漸漸重新取得球迷信任之際，再捲入酒後駕駛風波，受到日韓兩地球迷和媒體的譴責。