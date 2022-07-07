足球熱話︱卡馬雲加行時裝騷創歷史 身穿全黑西裝動作生硬︱有片
撰文：袁志浩
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年僅19歲的皇家馬德里中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）場外「表現突出」，為著名時裝品牌巴黎世家行天橋。
卡馬雲加日前出席巴黎時裝周活動，成為第一位為時裝品牌巴黎世家擔任模特兒行Catwalk的足球運動員。
跟卡馬雲加同場的還包括美國名媛兼真人騷女星Kim Kardashian、奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、超模Naomi Campbell、歌手Dua Lipa等，可謂十分厲害。
卡馬雲加這次穿上來自格魯吉亞設計師的一套黑色的西裝外套跟長褲，配以冷酷的表情，但行走時動作略嫌有點生硬。卡馬雲加之後在IG分享了部份活動花絮，更表示自己實現了人生另一個夢想。
Eduardo Camavinga just became the first football player to walk for Balenciaga ✨ pic.twitter.com/fRvbzpiXWx— VERSUS (@vsrsus) July 6, 2022
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