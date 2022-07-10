溫網︱未打決賽先預約慶功　兩大壞孩子祖高域與基域奧斯約定夜蒲

網球壇兩大壞孩子祖高域與基域奧斯，今晚即將在溫布頓男單決賽對壘，可能是怪人遇着怪人，格外投契。二人即使各自練習，祖高域與基域奧斯在練習場相遇時，不忘跟對方開玩笑。

大戰當前，澳洲人在Instagram限時動態轉載二人練習期間一段對話，問對方「我們現在是朋友吧」，祖高域爽快答應跟他飲酒和去玩，更聲稱：「贏果個俾錢！」



一個帖文令祖高域與基域奧斯化敵為友。（IG）

塞爾維亞球王祖高域，因為拒絕注射新冠肺炎疫苗，鬧出不少風波，尤其是年初被澳洲遞解出境一幕，引發不少爭議。至於澳洲「壞孩子」基域奧斯，則因球場內外的壞脾氣聞名，今屆溫網已先後被賽會兩度罰款。

處處樹敵的基域奧斯，以往跟祖高域不乏牙齒印，不過當塞爾維亞人被澳洲驅逐出境時，身為澳洲人的他卻出言維護對方。二人周六在練習場相遇時有說有笑，塞爾維亞體育記者奧斯莫（Saša Ozmo）在Twitter上載有關對話：

祖高域：你花上5年時間，才說了一些關於我的好事，哈哈。



基域奧斯：不過當重要關頭，我維護了你！



祖高域：是啊，你確實做了，我很感激。



祖高域與基域奧斯在練習場上相遇。（Twitter＠Saša Ozmo）

基域奧斯隨即在IG 限時動態轉載這帖文，並標示祖高域提問：「我們現在是朋友吧？」

祖高域回應說：「如果你邀請我飲酒或食晚飯，我會接受。」最後再補上一句：「P.S. 明天勝出一方埋單。」出名是網球界「蒲精」的基域奧斯立即贊成：「成交！一起去夜店玩到癲！」