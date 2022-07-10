溫網決賽︱喬治小王子觀眾席勁搶鏡　湯告魯斯睇完女單再睇男單

溫布頓網球錦標賽（溫網）男單決賽祖高域對基域奧斯，觀眾席再次成為焦點。王室廂座之中，不再是威廉王子或凱特王妃，今仗不止二人同場，中間還多了一位小嬌客——喬治小王子。



喬治小王子現身溫布頓，一舉一動成焦點。（Getty Images）

８歲的喬治穿上一身深藍西服，配上同色斜紋領帶和白襯衫，加上熨貼的髮型，猶如一位小紳士。他在父親威廉王子身旁臉帶微笑，一臉好脾氣的樣子。

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母親凱特王妃坐在他的另一旁，母子二人專心觀戰一輪，喬治不知何故突然用手掩面，凱特也伸手為他再抹一下。

湯告魯斯繼溫網女單決賽後，周日再現身觀看男單決賽。（Getty Images）

小王子搶去觀眾席的大部分注意力，連影星湯告魯斯也不及他搶鏡。物以罕為貴，近日這位荷里活巨星在英國體壇「老是常出現」，先是F1英國站，繼而是溫布頓，周六看完女單決賽，還在周日再看男單決賽，或許少了一點點驚喜。當然現場球迷一於少理，繼續找他合照集郵。