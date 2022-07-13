足球熱話｜宮市亮三斷韌帶繼續堅持　獲國家隊徵召日球迷開心到喊

十年，大概足夠時間遺忘一個人。

昔日被譽為天才球員的宮市亮，膝部經歷三次韌帶斷裂，曾不得不考慮提早退役。

「堅持下來人生總有轉機」，他抱着這信念堅持良久，終在今天重獲徵召入日本隊。

「宮市亮」，幾乎被球迷忘記的名字瞬時登上日本《Yahoo!》熱門搜尋，網民說太驚喜，也太感動。



東亞足球錦標賽決賽周將在下周展開，東道主日本隊今日（13日）公布26人大軍名單，以J-League球員為骨幹，當中曾效力阿仙奴的29歲橫濱水手翼鋒宮市亮，是繼2012年10月友賽後，相隔10年重獲「藍武士」徵召。

重返國家隊，他百感交集，球迷也既驚且喜，「我看了名單兩次才敢相信」一名網民留言。「老實說，我也很驚訝。」宮市亮說。

昔日被譽為天才少年的宮市亮，在經歷傷患後終再被召入國家隊。（Getty Images）

29歲的宮市亮年少時頂着「天才」之名，17歲已被球探相中遠赴歐洲試腳，2010年簽下第一張職業合約，是英超球隊阿仙奴。雖然期間更多是外借生涯，但由高中比賽跳到荷甲飛燕諾，天才橫溢的宮市亮完全沒問題，更被冠以「Ryodinho」、「日本美斯」等外號，翌年更獲得日本大國腳徵召。

可惜，天才也敵不過傷病。

宮市亮經歷3次韌帶撕裂，坦言代表日本是僅能遙望的目標。（Getty Images）

往後他在生涯大半時間卻飽受膝傷困擾，經歷過左膝十字韌帶撕裂、右膝十字韌帶撕裂，再到左膝十字韌帶撕裂。三次的嚴重膝傷，讓他難以在歐洲競爭甚至繼續職業生涯，一度面臨提早掛靴，不過他一直堅持。直到上季中回流日職加盟橫濱水手，28歲才首戰本土聯賽，在今季14場6次正選，交出3入球3助攻。

宮市亮被阿仙奴先後借到飛燕諾、保頓、韋根及川迪，於2015年轉投聖保利征戰德乙6季。（Getty Images）

雖然僅是入選東亞錦大軍名單，陣容以試人為主，再背負「日之丸」而戰，對宮市亮來說是難能可貴的機會，「真的是非常驚訝，單憑我自己一人的力量，是無法達到的，很感謝我的隊友，我在生涯中傷患較多，躺在床上遙望日本代表也相對較多。很想感謝在當中一直支持我的人。」

10年前後，宮市亮坦言今次入選國家隊更感到背負的責任。（Getty Images）

10年前，他以19歲之齡獲選入「藍武士」，「很開心」是當時的最大感想。「今次比起開心，更萌生了責任感，這是過了10年後的昔日少年、現在接近30歲的自己有所成長了吧。」宮市亮感觸的說。

「曾經因傷想過退役的我，看着被選入日本隊成員的留言、日本隊比賽一路走來，根本沒有想過能再被徵召，復健的一天一天練習，都僅是想着可重新走路、跑動，所以能重返國家隊真的很高興。」

曾經因傷不得不考慮退役的宮市亮，沒有放棄。（Getty Images）

為宮市亮高興的，還有苦候他重現「天才球員」風采的球迷。日本足球隊公布東亞錦名單後，網民紛紛留言，「宮市重返國家隊！」、「開心到喊」、「宮市復歸很令人感動」、「宮市再穿上日之丸（象徵日本）真的很熱血」，更有球迷指「無關橫濱水手，是作為足球球迷而激動」；久未被提及的「宮市亮」成了今天日本《Yahoo!》的熱搜。

宮市亮（右）上季回流加盟橫濱水手，今季交出3入球3助攻。（Getty Images）

球迷能再看到他披上「藍武士」戰袍，是多得宮市亮在無數的掙扎中沒有放棄，「我想還有很多因傷患而感到痛苦的選手，不放棄、堅持到最後，人生中總會有轉機，我也想一直展現這樣的身姿。」