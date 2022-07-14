英超︱涉強姦案球員獲球會放行　未正式起訴前熱身賽照踢波照練

英超一名29歲球星早前捲入兩宗強姦案，震驚全球，體育網媒The Athletic消息指出，有關球員所屬球會並不打算禁止他出賽，更讓他重返大軍參與季前熱身賽。



涉及兩宗強姦案的球員，未被所屬球會禁賽。

本月較早前，一名英超29歲國腳級球星深夜在位於北倫敦巴尼特（Barnet）家中被警方拘捕，他涉嫌在地中海度假期間強姦一名20多歲女子。被扣留問話15小時後獲保釋，之後再涉及性侵另一女子，第二度被捕。他否認有關控罪。

基於法律原因，球星身份被保密，可是符合條件的球員不多，加上時值季前訓練及熱身賽檔期，只要細心一看誰人在被捕翌日缺席訓練及在社交媒體暫時消失，涉案球星的名字其實已呼之欲出。

該球星目前獲准保釋外出，他所屬球會向The Athletic發出聲明，「我們知悉有球員正被警方調查及相關控罪，我們確認該球員否認指控，目前正在保釋候查。該球員未被起訴，可以繼續履行職業承諾，包括到外地出行。」

換言之，涉案球員獲准重返大軍操練和踢季前熱身賽，惟球會已戴定「頭盔」，「我們嚴肅地遵守承諾與責任，捍衛球會定下的政策及程序，我們會密切注意事態發展，假如情況有變，將再作檢討。」

有關球會決定不向涉案球員禁賽，做法有別於曼聯和愛華頓，引發爭議。紅魔新星格連活特因涉嫌強姦、襲擊及威脅殺害女友被捕後，立即遭曼聯禁止操練及比賽。他今年在1月30日被捕，之後一直在保釋，直到6月時案件聆訊。愛華頓球星施古臣捲入兒童性侵案後，被球會停賽兼禁止操練，上季整季未獲出場，今夏約滿後已悄然離隊。

過去一年屢有英超球星捲入風化案，今夏轉會熱刺的比蘇馬（Yves Bissouma），上季效力白禮頓時涉及一宗性侵案，球會並未禁止他訓練及比賽，之後他的控罪獲撤銷。至於曼城左閘班哲文文迪一再被增加控罪，目前被起訴性侵6名女性合共9項控罪。他同樣在被警方起訴前，仍在為球會上陣。