港產混血小將前田慈英喜獲首份職業合約 與布力般簽約兩年
撰文：趙子晉
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港產小將前田慈英，早年加入英冠球會布力般流浪青年軍，屢獲上陣機會。布力般日前公布，與慈英簽下一紙職業合約，這名港產小將如願開展職業足球夢。
司職右閘的英日混血兒前田慈英（Jay Haddow），早年移民英國，其後加入布力般流浪青年軍。這名18歲小將不乏上陣機會，去季在U18英超上陣20次，貢獻入球及助攻各一次，在英超預備組亦曾披甲9次。
慈英在布力般的出色表現，更獲日本U19國家隊徵召，出戰土倫盃，對科摩羅一仗更後備入替，首度在國際賽亮相。
慈英的足球生涯如今更進一步，日前與布力般簽下一紙職業合約，簽約兩年，附帶12個月的續約選項，終於成為職業足球員。慈英坦言，成為職業球員是他人生一直努力的目標，如今終踏出第一步，「這是個自豪的時刻，我如願成為了職業球員，這是漫長生涯的第一步。我知道自己仍然有很多不足，我會努力練習，去取得另一份職業合約。」
在布力般5至6年的時間，慈英坦言獲益良多，既取得獎學金，又可從隊友身上學習，令他極速成長，加上教練團隊的努力，他才能有今時今日的成就。
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