足球往事︱沙維19歲時差點被送到AC米蘭　全靠阿媽威脅離婚譜傳奇

巴塞隆拿星光熠熠的偉大名將錄之中，拉瑪西亞青訓產品沙維（Xavi）仍佔據重要位置，他是球會史上最佳中場之一，如今更當上主帥一職，肩負重建與振興巴塞要務。有意思的是，他19歲那年只差一點便被送到AC米蘭。

當年假如他離隊的話，很可能便沒有之後的輝煌故事。阻止這一切發生的，全靠他媽媽瑪利亞一個看來相當衝動的決定。



沙維是巴塞史上其中一位最重要球員，只差一點點，一切便不會發生。（Getty Images）

時間回到1999年2月，哥迪奧拿傷癒復出，巴塞時任主帥雲高爾（Louis van Gaal）為了讓19歲的沙維累積更多上陣時間，將他送回巴塞B隊。那一季他獲得14次一隊上陣機會，表現備受讚賞，「雲高爾今個星期告訴我，一隊沒有我的位置，所以我在這裏（巴塞B隊）。在這裏較後備席或看台好，我不怕為巴塞B隊比賽，如果現實如此，就是如此」，沙維當時成熟地說。

AC米蘭看準這個機會，有意將沙維帶到米蘭，時任行政總裁加利安尼（Adriano Galliani）開出一個讓沙維父子無法拒絕的「套餐」——一間豪華別墅、1.5億比塞塔（pesetas，歐元流通前西班牙法定貨幣，此數目相當於約90萬歐元）、4年合約以及給予沙維爸爸的一份工作，而且更保證他的出場機會，這一點是巴塞不能給予他的。

沙維只差一點，便加盟AC米蘭成為紅黑兵團一員。（Getty Images）

以當時的現實情況和條件來看，沙維加盟AC米蘭絕對是個合情合理的選擇，可是有一個人反對——沙維的媽媽瑪利亞（Maria Merce Creus）。

沙維曾說過，「如果有人較我更熱愛巴塞隆拿，那一定是我的媽媽。」瑪利亞接受訪問時詳細說明加利安尼開出的豐厚條件，「當時排在他前面尚有哥迪奧拿……但我心想，轉會後會將一家人拆散，而且我總有個想法，雖然很困難，但他會在巴塞隆拿獲得成就。」

沙維母親瑪利亞確信，兒子可在巴塞取得成就。（Twitter）

決定轉會與否，是理性與感性之間的掙扎，她不是不知道，「沙維如要成長，或許需要轉會，可是我並不肯定。」瑪利亞笑言，「因此我以離婚威脅丈夫，如果他離隊，我就提出離婚。」

不知是否離婚威脅有效，還是熱愛巴塞心切，沙維最終未接受AC米蘭的豪華合約，留在巴塞。加利安尼事後檢討，承認策略錯誤，「我犯了一個錯誤，我只跟沙維的爸爸談判，其實我要說服的人，是他媽媽才對，而她說不。」

沙維巴塞傳奇：

+ 4

他在之後兩季獲得更多一隊上陣機會，哥迪奧拿2001年離隊後，接棒成為中場核心，之後與恩尼斯達長年佔據中場雙核位置，譜寫在巴塞的傳奇。

如今回看，沙維媽媽瑪利亞果然眼光獨到，她不止準確預測兒子能在巴塞成才，還預視沙維退役後會當上教練，「我想他會成為教練，身為母親，我會叫他去做足球總監，因為問題不會那麼多。」多年後，沙維果然改執教鞭，而且還是瑪利亞深愛的巴塞隆拿。