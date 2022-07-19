東亞錦︱陳俊樂相隔3年再披甲：很有使命感　港足小將惹日媒關注

香港足球代表隊周二（19日）於東亞足球錦標賽決賽周吞下日本6隻光蛋，雖然比去屆交手時多輸1球，但整體踢法大有不同，從保守轉為前場壓逼。

自上屆賽事後再代表港隊的陳俊樂，坦言喜歡新踢法，認為球員在場上會更有動力。



港隊以0：6不敵日本，主教練安達臣賽後重申，球隊實力根本跟對方難以比較，大敗實屬正常：「球員盡力跑、盡力戰鬥，又嘗試進攻，但不容易。日本每周都有聯賽，寓比賽於代表隊操練，但香港聯賽停了7個月，這就是我們的不同，也是有這麼大差距的原因。」

他強調，球員今仗抱學習心態應戰，只求踢出風格、做到最好。「不論對日本、韓國、中國或柬埔寨，我們踢法也是一樣、不會守足全場，但可以慢慢從弱至強的對手身上調整。日本球員技術好、速度快，都是我們可以學習的，像這樣的比賽對我們未來發展十分重要。」

安達臣在賽後透過視像會議形式接受訪問。（HKFA）

陳俊樂首演繹新踢法：個人頗喜歡

至於趕及於賽前一日歸隊的港隊中場陳俊樂，下半場仍後備登場，他感觸良多：「很開心相隔一段時間後再代表香港隊，可以穿起港隊波衫是十分有使命感的事，所以每次都希望付出100%。」

上屆決賽周港隊慘吞日本5蛋，但踢法相對保守，今屆則敢於在前場搶截。兩屆都有份落場的陳俊樂認為，雖同是大敗收場，但這次踢得更有動力，「我個人很喜歡新踢法——快點搶回控球，便能在一個更前的位置開始進攻」。

陳俊樂喜歡港隊的新踢法。（HKFA）

首次在安達臣麾下比賽的陳俊樂，以「新穎」形容其戰術，「今次更多跟對手正面交鋒，更講求一對一防守及進攻的能力。希望自己可以盡快適應，也可以學習新踢法。」

他又透露，新踢法令他在場上感受到更快速的節奏：「由於防線壓前，所以節奏更快，也要逼着自己嘗試快點用波。最大得着是感受到同對手的差距，他們控傳組織都好厲害，即使要逼搶也絕不容易。」

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趙聡悟獲日媒關注

另外，日本傳媒相當關注港日混血兒趙聡悟，這名17歲小將在今場尾段披甲。

安達臣被問到為何挑選趙聡悟入伍，他表示香港沒有太多有潛質的年輕球員，但趙聡悟正是其中一員，「他在自己的年齡層是個好球員，但若果要進步，為未來着想，他就要汲取經驗」。他期望趙聡悟在傑志能有更多上陣時間，又承諾會在代表隊給予他更多機會。