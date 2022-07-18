亞洲盃｜港足目的地10月揭盅　亞洲足協公布四大有意申辦國家

香港足球代表隊今年6月在亞洲盃外圍賽出線，54年來首度打入2023年亞洲盃決賽周。

許多球迷都希望明年可以親身為港隊打氣，但在本來的主辦國中國因疫情而放棄舉辦後，新主辦國一直未有定案，亞洲足協周一（18日）宣布了4大表明有意申辦的國家，並會在10月宣布最終結果。



亞洲盃決賽周將在2023年6月16日至7月16日舉行，亞洲足協早前邀請各屬會就申辦2023年亞洲盃決賽周表達意向，並在7月15日的「死線」前收到4個屬會表明有意申請，包括澳洲足總、印尼足總、韓國足總及卡塔爾足總，曾表示會考慮申辦的日本則榜上無名。

4間屬會稍後便需正式投標，截止日期為8月31日，亞洲足協指，其行政部之後便會檢視一次所有標書，之後再作遴選，並會在今年10月17日公布主辦權誰屬。

4個有意申辦國家中，以韓國最早「表明心跡」，並由總統尹錫銳直接下令申辦，加上該國上次舉辦亞洲盃已是1960年，今次申辦呼聲頗高；澳洲在2023年7月20日至8月20日會與新西蘭合辦女子世界盃，意味若然取得亞洲盃主辦權，需連辦兩項大賽。卡塔爾則會在今年11月至12月舉行世界盃決賽周，硬件和經驗應不成問題，印尼曾在2018年主辦亞運會，有一定大賽經驗。