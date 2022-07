東亞錦標賽︱港足勢難齊腳鬥日本：盡力而為　國足目標先做好自己

東亞足球錦標賽周二(19日)展開,男子組賽事揭幕戰由港足鬥東道主日本,兩隊聯同中國跟韓國的主教練,今日同時透過視像會議形式參與賽前記者會。



港足挪威籍教頭安達臣坦言,香港雖然相隔54年再次晉身亞洲盃決賽周,但比起其他對手,在今次賽事中仍不被看好,「希望能透過這次比賽去進一步建立球隊,並向強隊學習,我們會盡力而為。」

安達臣指港隊沒有訂立太多目標,會盡力而為。(HKFA)

他之後補充,日本擁有主場之利,所以視首仗將今屆最重要一役。雖然勞烈斯跟謝家強已抵日本報到,惟梁諾恆跟陳俊樂尚未歸隊。

勞烈斯跟謝家強已到日本歸隊。(HKFA)

陳俊樂效力的中超球會廣州城今日表示,已放行此子參戰東亞錦,並指他已於今日從廣州出發;安達臣預計,陳俊樂有望今日黃昏跟港隊會合。「這影響我們備戰首場賽事,但我會在現有的球員身上尋找最合適的踢法。」

安達臣不諱言,港隊沒有為此行訂立太多目標,「為踏出下一步而努力,準備明年亞洲盃決賽周。」他又表示,將視乎賽事發展,盡可能讓所有球員上陣。

安達臣(右)跟日本隊監督森保一賽前先禮後兵。(HKFA)

至於以本土聯賽球員組成的日本隊,監督森保一稱希望讓所有希望參與世界盃的球員,有證明自己的機會,並要求麾下不能鬆懈,球隊將劍指冠軍。森保一道:「希望他們展示出日職水平,本土聯賽球員的價值,提高日本足球的地位。」

國足主教練恩高域。(微博圖片)

而中國隊今次用上U23球員作骨幹,主教練恩高域指國足作為最年輕的一支參賽球隊,更關注於未來發展,而不是眼前的勝利,「我們有機會與強隊一碰。我們會先集中在自己的發揮上,希望能表現出自身的進步。」

港足東亞錦標賽賽程:

7月19日

日本 Vs 香港

開賽時間:06:20 pm(HKT)



7月24日

韓國 Vs 香港

開賽時間:03:00 pm(HKT)



7月27日

中國 Vs 香港

開賽時間:03:00 pm



港台電視32會免費直播以上3場賽事,並設有廣東話評述。