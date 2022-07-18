東亞錦標賽︱港足勢難齊腳鬥日本：盡力而為　國足目標先做好自己

東亞足球錦標賽周二（19日）展開，男子組賽事揭幕戰由港足鬥東道主日本，兩隊聯同中國跟韓國的主教練，今日同時透過視像會議形式參與賽前記者會。



港足挪威籍教頭安達臣坦言，香港雖然相隔54年再次晉身亞洲盃決賽周，但比起其他對手，在今次賽事中仍不被看好，「希望能透過這次比賽去進一步建立球隊，並向強隊學習，我們會盡力而為。」

安達臣指港隊沒有訂立太多目標，會盡力而為。（HKFA）

他之後補充，日本擁有主場之利，所以視首仗將今屆最重要一役。雖然勞烈斯跟謝家強已抵日本報到，惟梁諾恆跟陳俊樂尚未歸隊。

勞烈斯跟謝家強已到日本歸隊。（HKFA）

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陳俊樂效力的中超球會廣州城今日表示，已放行此子參戰東亞錦，並指他已於今日從廣州出發；安達臣預計，陳俊樂有望今日黃昏跟港隊會合。「這影響我們備戰首場賽事，但我會在現有的球員身上尋找最合適的踢法。」

安達臣不諱言，港隊沒有為此行訂立太多目標，「為踏出下一步而努力，準備明年亞洲盃決賽周。」他又表示，將視乎賽事發展，盡可能讓所有球員上陣。

安達臣（右）跟日本隊監督森保一賽前先禮後兵。（HKFA）

至於以本土聯賽球員組成的日本隊，監督森保一稱希望讓所有希望參與世界盃的球員，有證明自己的機會，並要求麾下不能鬆懈，球隊將劍指冠軍。森保一道：「希望他們展示出日職水平，本土聯賽球員的價值，提高日本足球的地位。」

國足主教練恩高域。（微博圖片）

而中國隊今次用上U23球員作骨幹，主教練恩高域指國足作為最年輕的一支參賽球隊，更關注於未來發展，而不是眼前的勝利，「我們有機會與強隊一碰。我們會先集中在自己的發揮上，希望能表現出自身的進步。」

港足東亞錦標賽賽程：

7月19日

日本 Vs 香港

開賽時間：06：20 pm（HKT）



7月24日

韓國 Vs 香港

開賽時間：03：00 pm（HKT）



7月27日

中國 Vs 香港

開賽時間：03：00 pm



港台電視32會免費直播以上3場賽事，並設有廣東話評述。

