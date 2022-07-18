東亞錦標賽︱港足勢難齊腳鬥日本：盡力而為 國足目標先做好自己
撰文：袁志浩
出版：更新：
東亞足球錦標賽周二（19日）展開，男子組賽事揭幕戰由港足鬥東道主日本，兩隊聯同中國跟韓國的主教練，今日同時透過視像會議形式參與賽前記者會。
港足挪威籍教頭安達臣坦言，香港雖然相隔54年再次晉身亞洲盃決賽周，但比起其他對手，在今次賽事中仍不被看好，「希望能透過這次比賽去進一步建立球隊，並向強隊學習，我們會盡力而為。」
他之後補充，日本擁有主場之利，所以視首仗將今屆最重要一役。雖然勞烈斯跟謝家強已抵日本報到，惟梁諾恆跟陳俊樂尚未歸隊。
+1
陳俊樂效力的中超球會廣州城今日表示，已放行此子參戰東亞錦，並指他已於今日從廣州出發；安達臣預計，陳俊樂有望今日黃昏跟港隊會合。「這影響我們備戰首場賽事，但我會在現有的球員身上尋找最合適的踢法。」
安達臣不諱言，港隊沒有為此行訂立太多目標，「為踏出下一步而努力，準備明年亞洲盃決賽周。」他又表示，將視乎賽事發展，盡可能讓所有球員上陣。
至於以本土聯賽球員組成的日本隊，監督森保一稱希望讓所有希望參與世界盃的球員，有證明自己的機會，並要求麾下不能鬆懈，球隊將劍指冠軍。森保一道：「希望他們展示出日職水平，本土聯賽球員的價值，提高日本足球的地位。」
而中國隊今次用上U23球員作骨幹，主教練恩高域指國足作為最年輕的一支參賽球隊，更關注於未來發展，而不是眼前的勝利，「我們有機會與強隊一碰。我們會先集中在自己的發揮上，希望能表現出自身的進步。」
港足東亞錦標賽賽程：
7月19日
日本 Vs 香港
開賽時間：06：20 pm（HKT）
7月24日
韓國 Vs 香港
開賽時間：03：00 pm（HKT）
7月27日
中國 Vs 香港
開賽時間：03：00 pm
港台電視32會免費直播以上3場賽事，並設有廣東話評述。
東亞錦標賽｜內媒為國足訂目標：小負日韓 「擊敗港隊也非易事」東亞錦︱國足換帥領軍 中超次階段押後讓路 港將或獲球會放人東亞錦標賽︱港足補選中超球員 安達臣笑談國足戰勝香港硬指標東亞錦標賽｜內媒指國足目標戰勝香港搶分 日韓為準備世界盃點兵東亞錦標賽︱港足賽程出爐 兩日職主場作賽 煞科日大戰中國亞洲盃｜港足目的地10月揭盅 亞洲足協公布四大有意申辦國家港超聯︱理文新援立花稜也IG自貼球王片 陳曉明：能增加進攻變化傑志羅致前東方主力 7月尾赴韓集訓備戰亞冠：不想踢一場就回港港甲︱和富大埔奪聯賽盃 前助教回歸領軍戰港超 深水埗同升班港超聯｜黃威轉投理文讚有規劃 領港足出線亞洲盃後人氣急升港足︱傑志陳晉一獲邀到西班牙試腳 潛在新東家跟艾馬利有關安永佳出騷不忘宣傳港足 承諾將足球放首位 黃威有意做模特兒本地足球｜港足後衛唐建文結束21年生涯：要承認不再屬於草地