英超熱話｜C朗欲離隊舊隊友開腔挽留 揭一個日常小習慣
撰文：趙子晉
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曼聯在澳洲為新球季作準備，早前與主場球隊墨爾本勝利交手，新加盟的拿尼有份披甲倒戈，可惜無緣與C朗拿度同埋較量。這名35歲的葡萄牙老將坦言，希望C朗繼續留效紅魔鬼。
曼聯早前抵達澳洲墨爾本，繼續亞洲之行，戰畢主場球隊墨爾本勝利後，周二（19日）將與水晶宮交手。
即使面對主場的墨爾本勝利，「曼迷」亦有熟悉的面孔，曼聯舊將拿尼剛剛加盟這支澳職球隊，而他末段入替，與舊東家交手。
曼聯難得在澳洲獻技，可惜C朗拿度因為個人及家庭事務沒有隨隊，無緣與拿尼同場較量。這名葡萄牙老將被問及C朗離隊一事時，拿尼開腔希望對方留隊，「我當然希望C朗留隊，他依然是關鍵球員，並有力扭轉戰局，所以希望他留在曼聯。」
兩人曾經在曼聯及葡萄牙國家隊合作，感情不錯，被問到有否致電對方時，拿尼揭露C朗的一個小習慣，「當他（C朗）在渡假時，他不會接電話，遲一點有機會再與他聯絡。」
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