英超熱話｜C朗驚傳回家？葡媒有圖有真相 本尊簡單一字回應
撰文：趙子晉
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C朗離隊風波繼續發酵，葡萄牙傳媒驚傳C朗有意回士砵亭，更公開這名葡萄牙球王的座駕出現在母會球場的相片。有圖有真相都未必可信，C朗親自以一字霸氣回應。
曼聯開操並開展亞洲之行備戰新球季，老大哥C朗拿度至今依然未現身，以處理個人及家庭事務為由請假。縱然曼聯及主帥坦赫格已再三強調，C朗是非賣品，亦在新球季計劃之內，但這名37歲葡萄牙球王再度離開奧脫福的聲音依然不絕。
事件繼續發酵，葡萄牙傳媒驚爆C朗離隊有突破性進展。葡媒《Sport TV》透露，士砵亭來季有意借用C朗拿度，而他的座駕更出現在母會主場的停車場，這張相片更在網上瘋傳。
士砵亭體育總監維亞納（Hugo Viana）早前接受《天空體育》訪問時，坦言C朗難以在今夏回歸，但不會排除任何可能性。
以為有圖有真相，原來「中伏」了。謠言傳過不停，C朗拿度本尊親自回應，在葡媒《Sport TV》的Instagram相關發文下留言，簡單留下「假的」（Fake）一字回應，簡潔而霸氣。
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