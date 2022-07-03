溫布頓網球｜拿度為網前舉動向對手致歉　晉身16強稱打出今屆最佳

西班牙名將拿度今天（3日）出戰溫網第三圈，以直落三盤擊敗意大利球手Lorenzo Sonego晉身16強，比賽中途卻發生了小插曲，賽後他為決勝盤把對手叫到網前訓話，向對方致歉。



36歲的拿度在今屆溫布頓頭兩輪賽事，都打足4盤才得以晉級，今仗遇到27號種子Lorenzo Sonego，原本預料會是一場硬仗，但拿度今場沒有讓對手握有破發點，直到第3盤第8局才首次失掉發球局，有指他當時的注意力，因大會關閉球場屋頂燈光而受到影響，不過拿度立即回敬打破對方發球局。

拿度與對手在決勝盤一度在網前起爭執。（美聯社）

不過今場賽事的「高潮」，則是發生兩人於第三盤4：4時起了爭執。當時拿度似乎因不滿自己擊球時，對面的Sonego仍在場上發出叫聲，甚至示意後者走到網前「訓話」。

最終拿度在今場以6：1、6：2、6：4擊敗對手晉級。比賽結束雙方握手時，拿度又與Sonego交談了好一會兒才離場。

一向待人親切的拿度罕有地在賽場上表現出不耐煩。（Getty Images）

拿度賽後坦言今場賽事終重拾狀態，打得較前兩輪更具侵略性，「這是我今屆目前打得最好的比賽，在今屆遇過最難打的對手手上取勝，讓我提升了水平，我很高興，也希望Lorenzo在餘下來的賽季一切順利。」

該意大利對手則在賽後表示：「一名球員不能在網前直接向對手說話，你不能在溫網這麽做。拿度有話應該向裁判說，他分散了我的注意力。」

拿度表示打出了今屆最滿意的一場賽事。（Getty Images）

拿度在賽後記者會上亦就此事向對方致歉，「我不得不說我錯了，我不應該把他叫到網前，所以我要為此道歉。這是我的錯，毫無疑問，我承認這件事。」

他表示並沒有責罵對手，「我把他叫到網前是想用積極的方式溝通，當時他做的事讓我困擾，但是如果這煩擾到他的話，我真的感到非常抱歉。」

拿度將在16強將荷蘭21號種子Botic van de Zandschulp爭晉級。