英超轉會｜C朗「上水」大晒肌肉有玄機　車路士打消羅致念頭

曼聯在泰國的熱身賽4球大勝利物浦，為新帥坦赫格打響頭炮，但勝仗與C朗無關，這名葡萄牙球王繼續以處理家庭及個人事務為由請假。

C朗拿度日前在社交網站「上水」，上載赤膊健身的照片，大晒肌肉，原來或對他的未來有玄機。



曼聯在泰國曼谷戰畢「雙紅會」後，繼續亞洲之行，隨即轉赴澳洲墨爾本，將於今晚（15日）鬥墨爾本勝利。

曼聯開操至今，C朗一直因為處理家庭及個人事務而請假，固然沒有隨隊東來，亦未曾在卡靈頓露面。一向活躍社交網站的C朗，未知是否「避風頭」，自本月初後再未有任何更新，相隔兩周後，他終於「上水」了。

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C朗開操至今未見影，連社交網站同樣「潛水」。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度向來不吝嗇與大家分享他的健碩肌肉，今次都不例外，上載一張赤膊健身圖，配上「努力操練」（Hard Work）字句，再度展示其超強的肌肉。C朗上身固然「吸睛」，原來下身亦有玄機，眼利的網民發現C朗穿上曼聯上季的訓練波褲，難道這就是他留隊的一大線索？

C朗社交網站發文，大曬肌肉外，原來都有玄機。（Instagram截圖）

C朗遲遲未現身曼聯，離隊的傳聞甚囂塵上，包括車路士及拜仁慕尼黑等勁旅被指對他有興趣，連沙特球會也參一腳。

不過，根據多間英媒透露，車路士已打消簽入C朗的念頭。「車仔」日前正式簽入史達寧，加上原有的迪姆華拿及夏維斯等鋒將，前線已夠腳，主帥杜慈沒有再添前鋒的意欲。

引入史達寧後，車路士主帥杜慈無意再添前場球員。（資料圖片／Getty Images）

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