陳婉婷領球隊成女子中超黑馬　細心舉動令球員直呼「恐怖」

香港女教練陳婉婷今季執掌中國女子超級聯賽球隊江蘇無錫，球隊半季後以「黑馬」姿態暫進佔次席。「牛丸」的細心，從她跟球員見面前下的苦功可見一斑。



今季女超聯剛過半，球隊暫以7勝1和2負成績排第二，落後榜首、10戰全勝的武漢車谷江大。中國女超聯將暫時休季，下一階段賽事有指在6月或9月上演，「牛丸」日前在社交網站透露這半季的感受。

『「辛苦晒！辛苦晒！辛苦晒！」除咗同球員講呢句，真係冇其他嘢仲可以講。密集式踢10場聯賽，最後一場隻腳係拖住個地咁踢，真係好攰好辛苦好可怕！聯賽極速已過半程，以黑馬姿態排第二，真心，大家盡咗力，有血有淚！Proud of my TEAM」

陳婉婷帶領江蘇女足於今季中國女子超聯暫排次席。（陳婉婷Facebook）

「牛丸」表示這段期間身邊戰友放假都可回鄉休息，惟她卻只可獨留基地，「前幾日仲妄想去意大利睇女子歐聯決賽，事實係想返香港都唔得，只要再入境就要隔28日，根本就冇可能走。人在江湖，身不由己，更何況係球員？」

早前部份外流內地的香港足球代表隊成員，因防疫限制等問題，最終未能歸隊，引起熱議，未知「牛丸」是否也身同感受。

陳婉婷透露北上外流，是希望跳出框框。（陳婉婷Facebook）

另外，中央電視台早前訪問「牛丸」，她講到決定北上外流，是希望跳出框框，「留在香港肯定在一個循環，大家覺得陳婉婷就是一個怎樣的人、當教練就是這樣，不想被人放在這個方格內，很想挑戰自己可以去到哪裡。」

訪問中重提「牛丸」2019年帶領中國女足U16於亞洲足協16歲以下足球錦標賽殺入四強，惟不敵日本無緣決賽。球員賽後哭崩，但她展示出暖心一面，逐一安慰球員及擁抱。勉勵麾下的一番話，也令人觸動。

「你們都做得非常好，15、16歲面對第一次失敗，但你們還有很長的人生路要走，還有很多比賽。下一個世界盃在等我們，接受它（失敗），面對它，可以不開心，但一天就夠。我們離開球場不可以哭，要抬起頭，這不是世界末日，下場（季軍戰）對澳洲，要證明我們有努力。」

陳婉婷曾執教中國女足U16，殺入亞洲足協16歲以下足球錦標賽四強。（網上圖片）

中國女足U16最終擊敗澳洲，而「牛丸」的用心也延續到現在。她透露自己在接任江蘇女足帥位後，在隔離期間已看過球隊過去兩年的比賽片段，並將每名球員的特點寫下。

「我把她們每個的照片都印出來，貼在床頭，像跟我住同一間屋的感覺。所以第一次見，已認出她們所有人。」球員無不感驚訝，也笑言恐怖及可怕。「牛丸」則謂，「我想跟她們建立關係，如果第一天已對球員有基本認識，對方便會有受重視的感覺。」