田徑世錦賽︱美國新花蝴蝶400欄再創世績　史上首名女將跑進51秒

世界田徑錦標賽周六上演驚人一幕，女子400米跨欄賽事由史上頭三位最快女將角逐，一場以為競爭激烈的一戰，卻變成美國選手麥洛蓮（Sydney McLaughlin）的表演時間——末段衝刺時，他一人贏到開巷，遠遠拋離其他對手，更快到幾乎令亞軍選手波爾（Femke Bol）未能同框。

這個畫面很易令人誤以為他的對手實力不怎麼樣，事實上亞軍及季軍選手是項目歷來第二及第三最快，他們今仗時間一點也不慢，只是麥洛蓮實在跑得太快。他跑出50.68秒新世界紀錄，較自己保持的紀錄快近四分之三秒，是跑進51秒大關的史上首名女將。



麥洛蓮贏到開巷的畫面，熱爆網絡，亞軍波爾幾乎未能同框。（Twitter）

突破51秒大關第一人

22歲的麥洛蓮持續2021年至今勇態，她在東京奧運以51.46秒刷新世績贏得金牌，之後屢創新紀錄，上月美國田徑錦標賽跑出51.41秒，今次更在世錦賽作出重大突破，以50.68秒成為史上第一個跑進51秒的女將。連同今次世錦賽，這位美國「新花蝴蝶」今年已經第四度打破世界紀錄。

麥洛蓮衝線時距離亞軍波爾足足超過20米，他今仗快得令荷蘭選手波爾和「大師姐」慕哈馬德（Dalilah Muhammad）彷如陪跑一樣，令網民嘖嘖稱奇。事實上二人時間一點也不慢，亞軍波爾跑出的52.27秒在2019年足以成為新世界紀錄，季軍慕哈馬德也跑出53.13秒。

麥洛蓮在末段放甩一眾對手。（Getty Images）

評述驚呼：他是如何做到的？

現場評述員看到這幕不禁直呼：「實在太令人震驚」，並請觀眾好好享受這一刻，「我們正在看一位一代跑手全盛時期的表演，他是如何拋離史上第二及第三最快選手那麼多的？」

前世界紀錄保持者兼麥洛蓮在美國隊的「大師姐」慕哈馬德，再次敗在小師妹腳下也甘拜下風，還對小妮子再創佳績充滿信心，笑說：「我絕對覺得50秒是有可能的，今仗之後我甚至認為49秒也有機會——如果那是Sydney（麥洛蓮）的話。」

「大師姐」慕哈馬德（左）對麥洛蓮（右）再創新紀錄充滿信心。（Getty Images）

「我還可以跑得更快」

連麥洛蓮本人也覺得自己可以更快，「我們認為大家還可以跑得再快一點，但對這個時間已超級感恩，任個一個51秒以下的時間對我們來說已是勝利。」

曾經看似沒可能的51秒玻璃天花，麥洛蓮率先為一眾女將打破。恐怖的是，看似完美破紀錄一戰，他竟然說：「我認為永遠尚有進步空間，肯定還可以做得更好。世上並無完美的比賽，這一場也不是超級沒有瑕疵的一戰。」他認為，400欄的水平明顯提高，「我們有一班願意將自己身體推動到另一層次的女孩，時間將會持續變得更快。」

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亞軍：他快到我懷疑人生

東京奧運銅牌得主、今次獲得亞軍的波爾直言，「他在另一端遙遙領先，令我一直懷疑自己我是否跑得不好，因為我其實感覺十分好。」

「然後當我看到時間，我在想：『嘩，能夠成為歷史的一部分，在這樣的一場比賽得第二真是太神奇』。」這位荷蘭跑手對麥洛蓮心服口服，「我跟世界最佳跑手一起比賽，Sydney實在太強大了。」

麥洛蓮在金牌以外，還因刷新世績獲得一張10萬美元大支票，國際田聯會長Sebastian Coe幽默地說，「這10萬元是我今日付出最物有所值的一筆錢。」