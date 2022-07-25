田徑世錦賽｜瑞典撐竿跳小鮮肉首奪世界冠軍　兼再刷新世績

世界田徑錦標賽，瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭蒂斯再度稱霸外，更以破世界紀錄的6.21米奪金，把世績推高1厘米，亦是他生涯首面世錦賽金牌。



杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）成功跳過6米後，穩奪世錦賽金牌，這名瑞典的撐竿跳好手未有就此放手，目標就是再刷新自己所擁有的世界紀錄。

22歲的杜普蘭蒂斯今年3月才刷新世績，跳出6.20米。當他穩袋金牌後，6.06米同樣一跳過關，其後試跳6.21米，嘗試推高世界紀錄1厘米。杜普蘭蒂斯首跳失敗，其後再接再厲，次跳成功越過，生涯第5度改寫世界紀錄。

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杜普蘭蒂斯賽後坦言，今次賽事並沒有想太多破紀錄，「其實我今日並非太在意紀錄，但我今日只專汪在賽事本身，因為我未曾贏得世界冠軍，所以我全力衝金，如今再破紀錄是錦上添花。」

杜普蘭蒂斯再度刷新自己所擁有的世界紀錄。（Getty Images）

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