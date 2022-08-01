F1．匈牙利站｜法拉利策略哪裏出錯？　韋斯達賓：她是奪冠關鍵

F1匈牙利站，法拉利本來取得第2及第3位起步，但一度領先的陸克萊（Charles Leclerc）最終因三度入站換軚只能第6名完賽，第3起步的辛斯最終也跌出頒獎台；相反，第10位起步的韋斯達賓（Max Verstappen）在車隊的精準策略之下，無聲無息地跑上第一再奪一站冠軍。

衛冕形勢大好，他賽後點名稱讚車隊首席策略工程師漢娜舒密特（Hannah Schmitz ）。



匈牙利站過後，無論是車迷、車手、評述、甚至前車手如哥桑，都對法拉利為陸克萊製定的失敗戰術再一次充滿問號，到底發生了什麼事？

F1匈牙利站賽果：

1. 韋斯達賓（紅牛）

2. 咸美頓（平治）

3. 佐治羅素（平治）

4. 辛斯（法拉利）

5. 佩雷斯（紅牛）

6. 陸克萊（法拉利）

7. 諾里斯（麥拿侖）

8. 艾朗素（Alpine）

9. 奧干（Alpine）

10. 華迪爾（Aston Martin）

11. 史杜爾（Aston Martin）

12. 加斯利（艾法托利）

13. 周冠宇（愛快）

14. 米克舒密加（哈斯）

15. 歷卡度（麥拿侖）

16. 麥奴臣（哈斯）

17. 艾邦（威廉士）

18. 拉迪菲（威廉士）

19. 角田裕毅（艾法托利）

20. 保達斯（愛快，退賽）



正賽前，紅牛、平治、法拉利共6名車手，除了Q2出局的佩雷斯有1套新的紅色軟胎外，其餘5人包括韋斯達賓、陸克萊、辛斯、咸美頓和佐治羅素，擁有的輪胎配置都一樣：1套新白色硬胎（C2）、2套新黃色中性胎（C3）、3套舊紅色軟胎（C4）。

韋斯達賓在排位賽Q3時因機件故障，只能第10起步，他以軟胎起步於早段獲得優勢。（Getty Images）

起步時，頭位起步的羅素和第10位起步的「韋少」都以舊軟胎展開賽事，策略也一樣：在跑完16圈後換上第一套新中性胎，分別以此跑到38及39圈，再換上第二套新中性胎，在「輕油」之下完成餘下賽事。憑着此策略，「韋少」成功由第10位拾級而上，即使在與陸克萊纏鬥後曾打轉，最終仍能登上第一，獲得冠軍。

韋斯達賓奪冠而回。（Getty Images）

頭位起步的羅素採用同一戰術，但平治速度不及紅牛，他末段亦輸給輪胎優勢更大的咸美頓，獲得季軍。亞軍的咸美頓以新中性胎起步，他在跑完19圈後入站換上第二套新中性胎，憑此跑了32圈，才換上舊軟胎跑畢餘下19圈賽事，他在這一段速度極高，超越隊友羅素獲得亞軍。辛斯策略一樣，但兩套新中性胎都未能跑得像咸美頓般長，最後因輪胎陷劣勢跌出頒獎台。

咸美頓以黃胎起步，使用黃-黃-紅的策格，在最後一段速度極快。（Getty Images）

法拉利未汲取對手教訓 堅持換硬胎成致命傷

法拉利真正的災難出現在陸克萊身上，他起步用的新中性胎跑了21圈，比主要對手都要長，但換上第二套新中性胎後，明明在較輕油的情況下，竟只只用了18圈，便在輪胎狀況尚佳、領先之時，被召入站換上今站堪稱「災難級」的白色硬胎。

其實在法拉利決定為陸克萊換上白色硬胎前，早已有兩部Alpine、兩架哈斯和兩架愛快用上硬胎，在場地溫度較預期低之下，最硬的白胎難以進入工作溫度、抓地力欠奉，眾戰車換上後速度明顯奇慢，但法拉利仍執意換胎，結果當然是悲劇，陸克萊根本毫無速度，只跑15圈又要入站換上舊軟胎，結果陸克萊由冠軍大熱變成第6完賽。

陸克萊因車隊策略失當而無法爭冠，目前在車手榜已落後榜首的韋斯達賓80分，即使他餘下9站全勝、奪得所有最快圈速、並勝出巴西站的衝刺賽，「韋少」只需每站都亞軍便能成功衛冕。（Getty Images）

F1官方分析，對陸克萊來說最理想的，是在換上第二套中性胎後如咸美頓般捱到後段，才換上紅色軟胎，法拉利的策略無疑毀掉其爭冠機會，他賽後大表無奈，表示不明白為何車隊要這樣做。法拉利領隊賓諾圖則辯稱根據電腦模擬，換上硬胎是最好的選擇，無奈事實不是如此，又指：「戰車本身就不夠快。」然而根據各戰車比賽圈速的中位數，陸克萊是全場最快的一個。

倍耐力賽後公布的各車手輪胎策略：

不少車隊今站都對硬胎避之則吉，平治車隊賽後談起硬胎時，明言：「我們想都沒想過要碰它。」至於紅牛車隊也曾經幾乎「中伏」，卻在最後一刻改變主意，第10名起步、本打算用硬胎起步來盡量延長第一段的韋斯達賓賽後透露：「我們本想用硬胎起步，但賽前戰車用軟胎溜到起步格時也完全沒抓地力，所以我們在最後一刻改變主意。」

漢娜舒密特是F1圍牆內著名的策略師，她在劍橋大學取得碩士學位後，便在2009年加入紅牛車隊，由模擬工程師做起，然後轉任策略工程師，去年晉升為首席策略工程師。（Getty Images）

「我很開心我們做了這決定，因為硬胎真的很惡劣，看看陸克萊和辛斯就知道了。」之後，「韋少」再為比賽期間精準的入站時間及輪胎策略而大讚：「我們車隊有很多出色的男生和女生，今天，特別是漢娜，我們的策略員，她總是極度冷靜，而且她真的非常出色。」

韋斯達賓點名首席策略師：她極度冷靜

韋斯達賓所說的漢娜是車隊首席策略工程師漢娜舒密特，她過往有過不少「代表作」，包括2019年巴西站在韋斯達賓領先、卻面對咸美頓威脅時，在比賽末段的安全車期間，果斷召他入站、換上新輪胎，最終成功奪冠，當時她代表車隊上台領獎。

2019年巴西站的激戰成為漢娜的代表作，當時她的決定助韋斯達賓奪冠，並代表車隊登上頒獎台。（Getty Images）

但同是策略師，她也深明同業之苦，她在匈牙利站接受《Top Gear》訪問時，雖表示熱愛這份工作的極度高壓，但當看到競爭對手的策略出錯，也難免同情，「外人將策略看得很簡單，但大家都不知道我們在背後做了多少工夫。」她指出，車隊早在三周前已準備今站策略，「我們用電腦模擬數以十億計的情況，這數字絕沒有誇大，也要分析過去三年同站賽事的數據，然後還要考慮今季的情況，最後再加上上一周法國站的數據……而且戰術不是非黑即白的，比賽時也要臨場應變。」

從結果看來，漢娜顯然是一眾F1策略師中特別出色的其中一個，她笑言偶爾會收到競爭對手挖角的邀約，但她道：「我在紅牛做得很開心呀。」