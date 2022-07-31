F1．匈牙利站︱韋斯達賓峰迴路轉封王　咸美頓連續5站上頒獎台

F1匈牙利站，第10位起步的紅牛車手韋斯達賓峰迴路轉下封王，今季贏得第8個分站冠軍，法拉利一對車手辛斯和陸克萊僅得令人失望的第四和第六名，「韋少」在車手榜領先優勢擴大至80分。



匈牙利站羅素取得F1生涯首次排頭位出賽，法拉利的辛斯和陸克萊分列第二及第三位。（Getty Images）

周六排位賽，羅素爆冷擊敗辛斯、陸克萊兩部法拉利，個人首次排頭位出賽，也是平治車隊在2022賽季的第一次，同樣採用平治引擎的麥拿侖，英國車手洛里斯排第四起步。平治另一車手咸美頓排第七，領先車手榜的紅牛車手韋斯達賓，Q3時因戰車失去動力，只能排第十位出賽。

正賽順利起步，羅素、辛斯、陸克萊維持在三甲位置，韋斯達賓、咸美頓全力後追，進佔第四、五位。

匈牙利站第28圈，陸克萊嘗試超越羅素但失敗。（Twitter＠F1）

陸克萊首先找機會超越隊友辛斯，繼而挑戰羅素的領先位置。他在第28圈爬頭失敗，第31圈以一次精彩外檔超車，繼而趁彎位前壓入阻擋對方去路，成功超越羅素搶佔頭位。

陸克萊在第31圈精彩超越羅素，進佔首位。（Twitter＠F1）

好戲在後頭，全長70圈的賽事，戰至41圈陸克萊換上白胎，遇上換上黃胎的韋斯達賓，被後者一爆即過。出乎意料的是，「韋少」在第42圈出錯，導致在13號彎失控戰車打白鴿轉，又將領前位置拱手讓予陸克萊。

然而韋斯達賓始終有輪胎優勢，第45圈兩車又一次相遇，「韋少」的黃胎再次戰勝陸克萊的白胎。

第41圈換上黃胎的韋斯達賓，輕易超越換上白胎的陸克萊。（Twitter＠F1）

陸克萊眼見白胎速度一路不快，第55圈放手一搏再度入pit，換上舊紅胎。三入維修站的結果，是一下子跌至第六位。

韋斯達賓繼續領放，羅素、辛斯、咸美頓、佩雷斯緊隨其後，陸克萊在第六位追趕。第七位的洛里斯開始其他戰車已遠遠落後。

陸克萊第55圈換上舊紅胎。（Twitter＠F1）

由於陸克萊以黃胎起步，礙於每場比賽必須用上多於一種輪胎的限制，原先打算換白胎跑到尾，奈何白胎速度不似預期，只好再換舊紅胎博一博。然而如此一來一回，失去的時間事實上已無力衝冠。

尾段開始有雨，較遲換胎的咸美頓，尾段愈來愈快，先超越辛斯上第三，繼而再過隊友羅素登上次席。至第68圈保達斯戰車失去動力退賽，未影響前列位置，最終韋斯達賓順利首名衝線，今季第8次贏得分站冠軍。咸美頓和羅素分列第二、三位，繼上一站在法國之後平治一對車手再次齊齊踏上頒獎台。辛斯第四、佩雷斯第五，一度領先的陸克萊只以第六名完賽。日前宣布季尾退休的華迪爾，獲得第十名。

F1匈牙利站賽果：

1. 韋斯達賓（紅牛）／258分

2. 咸美頓（平治）

3. 羅素（平治）

4. 辛斯（法拉利）

5. 佩雷斯（紅牛）

6. 陸克萊（法拉利）

7. 洛里斯（麥拿侖）

8. 阿朗素（Alpine）

9. 奧干（Alpine）

10. 華迪爾（Aston Martin）

