F1｜香港女生洪莎莉由被排斥到獲認同　細說賽車殿堂如何影響世界

在世界一級方程式錦標賽（F1）工作的香港人寥寥無幾，《01體育》曾專訪當時任艾法托利車隊（Scuederia Alpha Tauri）商業分析師的洪莎莉（Anisa），她早前已轉到Alpine車隊工作。

Anisa近日返港，把握極有限時間在周五（15日）應香港汽車會邀請出席分享會，除了講及新工作，也分享了在她眼中，F1如何超越賽道、影響世界。



Anisa早前轉到工廠在英國、但屬於法車隊的Alpine工作，出任贊助商經理（Partnership Manager），周五的分享會上亦穿起Alpine製服亮相。兩年以來難得首度回港，即使分享會定在周五下午，Anisa的出現仍吸引了近100名車迷出席。

轉到新崗位後，Anisa忙碌依舊，除了為贊助商製定宣傳策略以獲取最高回報，也需與同事輪流到分站賽事工作照顧贊助商、亦要在車廠接待贊助方等等。

認識Anisa的故事：

Anisa到奧運大樓，透過分享會與車迷大談在F1的見聞。（高詩琦攝）

席間不少車迷都希望知道，具備怎樣的條件才能加入F1車隊工作，Anisa指其實F1並非遙不可及，目前愛快車隊和麥拿侖車隊也各有一名香港工程師，但指隊內每個人也有自己的一技之長，而且大多數人也懂得至少3種語言，Anisa也憑着自己除了中、英語外尚懂法文及德文的優勢，而能在管理層多為法國人的車隊工作，「開會時我能聽懂他們說什麼，他們也對此欣賞。」

她也透露在歐洲工作，由於稅率高，薪金不如香港，但在F1每個員工都會獲得獎金，而獎金多寡則要視乎車隊的成績，「去年最高的平治（車隊總冠軍），由領隊到茶水人員，每個員工都會分到約1萬歐元，亞軍（紅牛車隊）大約5000至8000歐元，保得住（跟去年一樣的）名次也會有2000歐元，但若排名跌了則會沒有獎金。」

Anisa細心解答車迷的問題。（高詩琦攝）

Anisa回港後完成隔離僅能外出4天，下周一又要啟程往法國，準備在F1法國站工作。工作雖勞累，但F1不僅是頂尖賽車運動，Anisa更認為其發展更能影響整個世界，當中包括兩大範疇——科技及社會議題。

F1仍是男性主導的運動，有車迷問及Anisa作為女性在當中工作，會有什麼感受，她由自己兩年前赴意大利就讀賽車碩士之時說起，坦言一開始頗為困難：「當時整個課程只得兩個女孩子，更只得我一個是亞洲人，其他同學很多本身都是在F1工作的工程師，是為了認識更多或是晉升才就學，當時有點被排斥，我也很沒信心。」

洪莉莎在意大利攻讀賽車運動碩士時與同學的合照，可見絕大部份同學也是男性。（受訪者提供）

轉捩點來自一次課程之中，需為杜卡迪（Ducati）及法拉利（Ferrari）開發女性市場的電單車和汽車，才令同學們驚覺需要依賴Anisa的意見，「他們不太知道要怎樣做，直到那一刻，我終於獲得他們認同，現在杜卡迪和法拉利也已在製造相關產品了。」她解釋道，現在汽車品牌越來越着重女性市場，令女性在業界地位提高不少，她進入F1工作後，也有感得到車隊和界別的認可。

賽車界近年不斷強調「多元化」（Diversity），極力向女性提供更多參與機會，Anisa指Alpine也努力推動「Race(H)er」的計劃，希望將目前佔車隊僅10%的女性工作人員數目提升至30%，及為在賽車方面有潛質的小女孩提供為期8年的財政資助。

Alpine在2022年6月底宣布Rac(H)er的平等機會計劃：

Introducing Rac(H)er, an ambitious programme for equal opportunities in motorsport and the automotive industry. #RacHer — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 30, 2022

另外，F1史上至今僅得6名女子車手，上一位在正賽中出賽的，已是80年代的著名車手Lella Lombardi，她也是唯一在F1賽事中成功得分的女子車手。

Anisa指，此前從未有研究去針對為何女性難以出戰F1，但目前許多大學都已在進行相關研究項目，希望找出問題根本，「不同車隊也會就女性的角色等議題作交流，例如平治、麥拿侖和Alpine都會定期就此召開研討會。在比賽以外，其實F1像是一個大家庭。」

F1的女性——冠軍工程師、咸美頓左右手、史上的F1女車手（按圖放大）：

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Anisa也談及F1在比賽以外，其實對於大家的日常生活也充滿影響力，尤其是在科技方面。她指，F1本身就集合了最頂尖科技，這些科技不僅用於商業車輛和航天科技，日常生活也常見到。

「威廉士車隊和哈斯車隊都不會出產商用汽車，對於他們來說，科研收入是十分重要的。威廉士車隊的成績雖然不太好，但他們在空氣動力的研究，會用於超級市場的雪櫃，透過氣動力去令雪櫃用最少的能源、產生最高的冷凍效能。威廉士車隊在科研方面的收入是F1中最高的。」

威廉士將F1戰車尾翼的科技用於雪櫃：

Anisa也分享了其他例子，例如威廉士的科研成果也用於嬰兒保溫箱；疫情爆發之初，麥拿侖憑着高超的生產效能製作當時短缺的氧氣機；法拉利的換胎模組，也曾用於改善醫院運送病人的表現。