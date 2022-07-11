F1．奧地利站｜大會直播低級錯誤擺烏龍 3大車手禍不單行
撰文：趙子晉
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佩雷斯及辛斯雙雙退賽，究竟如何能夠登上頒獎台？答案十分簡單，就是「擺烏龍」。當3名車手領獎時，直播畫面上的圖像全都錯。3大車手除了被認錯外，賽後更被罰錢。
紅牛環賽車場（Red Bull Ring）舉行的奧地利站，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）勇挫紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen），贏得今年第3個分站冠軍。有人歡喜有人愁，另一法拉利車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）末段頒獎台在望，可惜戰車引擎故障再起火，他及時離開戰車，坐在旁邊十分落寞。
即使退賽無緣頒獎台，大會的直播卻幫辛斯一把。當陸克萊﹑韋斯達賓及咸美頓在頒獎台領獎時，大會的直播畫面出現低級錯誤，3大車手的名字全錯，變成佩雷斯奪亞，辛斯及韋斯達賓分別變亞﹑季，連車隊都全錯。有趣的是，佩雷斯及辛斯雙雙退賽，卻因此而登上頒獎台。
陸克萊﹑韋斯達賓及咸美頓禍不單行，除了慘遭「點錯相」，荷包同樣出血，3名車手的相關工作人員未得到許可下，走入「Parc Ferme」（戰車停泊範圍）而違規，以防止戰車過磅前作出任何改變，故此3名車手齊齊罰款1萬歐元，緩刑至今季季尾。
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