F1．法國站｜陸克萊領先下自炒責任攬上身　賽後頹爆：與戰車無關

F1法國站突然傳來一聲絕望的長嘯，原來是來自陸克萊，這名法拉利車手今季第3度在領先的情況下炒車，再度斷送大好形勢。這名摩納哥車手撞牆後，隨即透過無線電直呼：「我搵唔到個油門！」，但陸克萊賽後受訪時，承認是個人犯錯，與車隊及戰車無關。



今年F1剛好完成一半賽站，第12站在法國Paul Ricard賽道上演。法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）排頭位，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）緊隨其後，甫起步兩人力保位置再拉開，再度形成「馬鬥牛」的場面。

韋斯達賓一直在次席向陸克萊施壓，其後更率先進入維修站，就在陸克萊前方領放時，改變戰局的一刻出現了。直播鏡頭影到陸克萊的戰車撞向防撞攔，從慢鏡可見，「陸仔」進入11號彎時失控，衝出賽道炒車，今季第3次在領先的情況下退賽。

陸克萊失控撞牆，今年第3次領先下炒車。（Twitter截圖）

由帶頭變退賽，陸克萊難掩其怒氣，當車隊工作人員問他有無事後，他直呼：「我搵唔到個油門！」（I cannot find throttle！）。因為入彎速度十分高，陸克萊「上氣唔接下氣」，從無線電清晰聽到他的喘氣聲，其後絕望地大叫一聲：「Noooo！」

法拉利又燒鬚陸克萊絕望哀嚎 平治今季首次包辦亞季

陸克萊自炒，爭標勁敵韋斯達賓亦透過無線電查問對方的情況。陸克萊人無事，但心有事，賽後未有為自己找藉口，坦言是自己的犯錯，「我不認為是戰車的問題，這是個犯錯，當時我太貪心，在賽道的走線太盡而導致失控。」

陸克萊與韋斯達賓在車手榜的距離愈來愈遠，如今已落後63分，陸克萊直言一再犯下這種錯誤，他也不值得贏得總冠軍，「我們今年有不錯的（爭標）機會，我也交出高水準，但我繼續失誤的話，我不值得奪得世界冠軍。」

陸克萊相當失望，賽後強調是自己犯錯。（Twitter截圖）

陸克萊一句「我搵唔到個油門！」，惹人懷疑法拉利戰車是否又出事，賽後除了「陸仔」為車隊澄清，法拉利話事人賓諾圖（Mattia Binotto）表示戰車的油門沒有問題，強調一切如常。

陸克萊退出，法拉利一眾車房手足心碎。（美聯社）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：