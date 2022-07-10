F1．奧地利站︱法拉利雙星記　陸克萊三超韋斯達賓封王　辛斯絕望

F1奧地利站，又一次在首圈出現意外。中國車手周冠宇及多位車手在上一站英國站甫起步即炒車，這一次各車起步順利，但紅牛車手佩雷斯在首圈一彎位撞到平治車手羅素座駕左前輪後衝出賽道，改變了比賽。

不過今仗的焦點，落在兩部法拉利身上。



佩雷斯與羅素的戰車相撞後，前者衝出跑道。（Twitter＠F1）

佩雷斯的紅牛戰車離開賽道後鏟上碎石地，辛苦地返回賽道時，已由原本的第四位，跌至包尾的20位。他隨即在第二圈入維修站，惟依然一直在最後一位遠遠墮後，未能重返前列。至第26圈佩雷斯再入維修站，戰車問題無法修補，只得退賽。

羅素的戰車要更換前翼。（Twitter＠F1）

跟佩雷斯相撞的羅素，被賽會罰5秒。他的戰車同樣受損，及後入維修站更換前翼。羅素座駕看來無甚問題，由第19位一路後追，至尾段已重返前列。

前列位置由韋斯達賓的另一部紅牛與兩架法拉利大鬥法。頭位起步的「韋少」一路領前，直到第12圈陸克萊啟動DRS，趁一個彎道內檔超越對方。

陸克萊的法拉利戰車一次又一次越過韋斯達賓的紅牛。（Twitter）

絕望的辛斯

之後韋斯達賓重奪領先位置，陸克萊和辛斯兩部法拉利始終緊隨，尤其「陸仔」戰車一再顯示高速度。至第53圈第4彎道，陸克萊再次越過韋斯達賓的戰車，並一放絕塵。

正當法拉利看似穩奪三甲兩個位置，第57圈辛斯的戰車引擎突然有問題，他將車子駛離賽道時車尾部分起火，火勢旋即蔓延全車，令辛斯尚未停定車便要跳出來。眼看快將到手的分數又一次化為烏有，他無奈坐在一旁，看到那落寞背影已可深深感受他的失望。

陸克萊三度越過韋少戰車

陸克萊終順利封王，首次在並非排頭位的情況下，贏得分站冠軍。韋斯達賓得第二名，兩部平治咸美頓第三，羅素第四。法拉利與紅牛均只有一部車成功戰至最後，相對而言，平治就算有羅素一度跌至第19位，兩車仍順利前列返航。

威廉士車隊F1發展車手Jamie Chadwick認為，今站的勝利將為法拉利注入信心，就算戰車跟對手一樣仍有可靠性方面的問題，「陸克萊今站三度超越韋斯達賓，顯示他在賽事中的權威。」

F1奧地利站前十位：

1. 陸克萊（Charles Leclerc）／法拉利

2. 韋斯達賽（Max Verstappen）／紅牛

3. 咸美頓（Mercedes）／平治

4. 羅素（Mercedes）／平治

5. 奧干（Esteban Ocon）／Alpine

6. 米克舒密加（Mick Schumacher）／哈斯

7. 諾里斯（Lando Norris）／麥拿侖

8. 麥奴臣（Kevin Magnussen）／哈斯

9. 列卡度（Daniel Ricciardo）／麥拿侖

10. 阿朗素（Fernando Alonso）／Alpine

